Harboes Bryggeri A/S - Halvårsrapport 2025/26

FORTSAT STIGNING I SALGET AF EGNE BRANDS OG VÆKST PÅ DET DANSKE MARKED - RESULTATER I TRÅD MED FORVENTNINGERNE, OG FORVENTNINGERNE TIL HELE ÅRET FASTHOLDES



CFO SIMON ANDERSSON:

”Udviklingen i 2. kvartal var tilfredsstillende, og vi hæfter os især ved den solide fremgang i Danmark, som var drevet af både Beverage og Ingredients. Salget af vores egne brands i Beverage-forretningen viste i 1. halvår en omsætningsvækst på 3%. Udviklingen understøtter således vores strategiske prioritering om at øge vores fokus på denne del af forretningen frem for private label, hvor vi fortsat fravælger aftaler med utilfredsstillende indtjening.

Vi har i 1. halvår også arbejdet videre på implementeringen af et nyt ERP-system, der forløber planmæssigt. Omkostningerne til dette projekt påvirker som ventet indtjeningen og er medvirkende til, at indtjeningen er lavere end sidste år. De samlede resultater er i tråd med forventningerne.

Den resterende del af regnskabsåret vil være under påvirkning af sædvanlige risici og usikkerhedselementer, herunder genforhandling af større kundekontrakter, som udløber ved årsskiftet, samt implementering af en ny produktionslinje i Tyskland. Derfor fastholder vi spændet og de samlede forventninger til hele året. Vi forventer således i 2025/26 at realisere et EBITDA på 130-160 mio.kr. og resultat før skat på 30-60 mio.kr.”



CEO SØREN MALLING:

”Vi har haft fokus på en bred vifte af strategiske projekter i perioden, herunder fortsat fokus på indsigt i kategoritrends og forbrugeradfærd, salg og markedsføring samt optimering af produktporteføljen for at gøre os attraktive for kunder og forbrugere og understøtte væksten.

Vores markedsandele i Danmark er fortsat i vækst, og vi oplever en stigende og positiv opmærksomhed om vores brede sortiment af Harboe-produkter. Vi er også meget stolte over at have vundet vores første pris ved årets ”Effie Awards Danmark” for kampagneeffektivitet i FMCG-kategorien med vores reklamefilm ”Har Bo Øl?”.

Investeringen i den nye produktionslinje i Tyskland kører efter planen, og vi har desuden fokus på en række yderligere investeringer i vores supply chain, som skal sikre, at vi forbliver konkurrencedygtige og kan løfte vores indtjeningsmarginer op på et varigt tilfredsstillende niveau.

Vi ser frem til at arbejde videre med vores strategiske prioriteringer i 2. halvår, hvor vi forventer for 3. år i træk at kunne levere et fornuftigt positivt resultat.”



