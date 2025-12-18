Cartier annonce une croissance significative des ressources aurifères à Cadillac avec 9 953 000 tonnes à une teneur de 2,40 g/t Au pour 767 800 onces en catégories mesurées et indiquées, soit une augmentation de 7 %, ainsi que 35 185 000 tonnes à une teneur de 2,14 g/t Au pour 2 416 900 onces en ressources présumées, représentant une hausse de 48 %

VAL-D’OR, Québec, 18 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (« Cartier » ou la « Société ») (TSXV : ECR; FSE : 6CA) a le plaisir d’annoncer les résultats de la mise à jour de l’Estimation des Ressources Minérales (« ERM ») pour son projet phare Cadillac, détenu à 100 %, situé à Val-d’Or (Abitibi, Québec). Les estimations mises à jour incluent environ 110 000 mètres de forage réalisés par Cartier entre 2016 et 2024, ainsi que 420 000 mètres de forage effectués par des compagnies minières précédentes. L’ERM a été préparée de manière indépendante par PLR Resources Inc. et Evomine, spécialistes des estimations de ressources minérales et des évaluations de projets, conformément au Règlement national 43-101 – Normes de divulgation pour les projets miniers (« NI 43-101 ») et est datée du 17 décembre 2025.

Faits saillants stratégiques et d’investissement de la mise à jour de l’Estimation des Ressources Minérales

Croissance des ressources aurifères: Comparativement à l’Étude Économique Préliminaire (EEP) de 2023, les ressources totales en or comprennent désormais 9 953 000 tonnes à une teneur de 2,40 g/t Au pour 767 800 onces en catégories Mesurées et Indiquées (M&I), soit une augmentation de 7 % , ainsi que 35 185 000 tonnes à une teneur de 2,14 g/t Au pour 2 416 900 onces en catégorie Présumées, représentant une hausse de 48 % , à la suite de la consolidation du projet (2022) de tous les secteurs aurifères du projet Cadillac.

, ainsi que 35 185 000 tonnes à une teneur de 2,14 g/t Au pour , à la suite de la consolidation du projet (2022) de tous les secteurs aurifères du projet Cadillac. Confiance accrue et réduction des risques : Les ressources M&I représentent 25 % des ressources totales, incluant 5 988 000 tonnes à une teneur de 2,61 g/t Au pour 502 600 onces en catégorie Mesurée , renforçant le profil de développement du projet.

: Les ressources M&I représentent 25 % des ressources totales, incluant 5 988 000 tonnes à une teneur de 2,61 g/t Au pour , renforçant le profil de développement du projet. Flexibilité des scénarios de développement : 12 % des ressources aurifères totales sont à potentiel exploitable à ciel ouvert, offrant une option à court terme avec 3 500 000 tonnes à une teneur de 1,84 g/t Au pour 207 800 onces en catégorie M&I et 4 740 000 tonnes à une teneur de 1,13 g/t Au pour 172 600 onces en catégorie Présumées .

: 12 % des ressources aurifères totales sont à potentiel exploitable à ciel ouvert, offrant une option à court terme avec 3 500 000 tonnes à une teneur de 1,84 g/t Au pour et 4 740 000 tonnes à une teneur de 1,13 g/t Au pour . Importantes ressources souterraines et avantages liés aux infrastructures existantes : Plus de 88 % des ressources aurifères totales sont contraintes en souterrain, avec 6 450 000 tonnes à une teneur de 2,70 g/t Au pour 559 900 onces en catégorie M&I et 30 450 000 tonnes à une teneur de 2,29 g/t Au pour 2 244 200 onces en catégorie Présumées . Cette importante ressource bénéficie d’infrastructures historiques précieuses, incluant un puits de 920 m, une rampe de 500 m et 7 km de galeries, ce qui pourrait réduire considérablement les besoins en capital et permettre d’adapter les stratégies de développement.

: Plus de 88 % des ressources aurifères totales sont contraintes en souterrain, avec 6 450 000 tonnes à une teneur de 2,70 g/t Au pour et 30 450 000 tonnes à une teneur de 2,29 g/t Au pour 2 . Cette importante ressource bénéficie d’infrastructures historiques précieuses, incluant un puits de 920 m, une rampe de 500 m et 7 km de galeries, ce qui pourrait réduire considérablement les besoins en capital et permettre d’adapter les stratégies de développement. Potentiel à l’échelle du camp minier : Les secteurs aurifères s’étendent sur 9 km le long des zones de faille Cadillac et Héva, couvrant 66 % d’un corridor aurifère de 15 km, laissant 6 km de continuité avec un fort potentiel d’exploration pour l’expansion des ressources.

: Les secteurs aurifères s’étendent sur 9 km le long des zones de faille Cadillac et Héva, couvrant 66 % d’un corridor aurifère de 15 km, laissant 6 km de continuité avec un fort potentiel d’exploration pour l’expansion des ressources. Secteur central de haute qualité : Le secteur principal (gisements Chimo, Chimo Est et Nordeau Ouest) regroupe 87 % des ressources totales sur un tronçon minéralisée de 3 km lequel demeure ouvert en profondeur et latéralement, offrant un levier important pour le succès des forages futurs.

: Le secteur principal (gisements Chimo, Chimo Est et Nordeau Ouest) regroupe 87 % des ressources totales sur un tronçon minéralisée de 3 km lequel demeure ouvert en profondeur et latéralement, offrant un levier important pour le succès des forages futurs. Cible d’exploration significative : Une cible conceptuelle d’exploration estimée entre 8 et 12 Mt de minéralisation avec des teneurs entre 2,2 et 2,8 g/t Au, représentant 600 000 à 1 100 000 onces d’or, souligne le potentiel du projet à croître de manière substantielle au-delà de la base de ressources actuelle.





« La mise à jour des ressources aurifères, intégrant à la fois des scénarios à ciel ouvert et souterrains, constitue une avancée majeure et confère à Cartier une grande flexibilité de développement pour le projet Cadillac. Cette latitude renforce la valeur stratégique du projet et sera approfondie dans une mise à jour d’un ÉÉP mise à jour. Cadillac se démarque comme l’un des rares projets aurifères de grande envergure au Québec offrant encore une croissance rapide des ressources, situé dans une juridiction de premier ordre favorable à l’exploitation minière, avec des infrastructures et une main-d’œuvre établie.» – Philippe Cloutier, président et chef de la direction de Cartier.

« Depuis l’acquisition du projet en 2016 et la consolidation des extensions est-ouest en 2022, l’équipe de Cartier a systématiquement réduit les risques et accru le potentiel aurifère de l’actif grâce à un succès constant en exploration et à un modèle géologique robuste et standardisé. Le programme de forage en cours de 100 000 m est conçu pour tester la propriété à l’échelle d’un camp minier, soutenir la croissance continue des ressources et offrir un potentiel d’exploration significatif, positionnant le projet pour des découvertes créatrices de valeur. » – Ronan Deroff, vice-président exploration de Cartier.

Jalons stratégiques

Programme de forage de 100 000 m (T3 2025 à T2 2027)

Le programme ambitieux de 600 trous de forage vise à étendre les zones aurifères connues (0 à 300 m de profondeur) et à tester de nouvelles cibles superficielles à fort potentiel. La Société a utilisé la plateforme DORA de VRIFY, assistée par IA, pour orienter les priorités d’exploration et optimiser la planification des forages sur l’ensemble du bloc foncier. L’objectif est d’identifier tout le potentiel aurifère à haute teneur à l’échelle d’un camp minier le long des 15 km des zones de faille Cadillac et Héva.

Études environnementales de base et du potentiel économique des résidus de la mine Chimo (T3 2025 à T3 2026)

Ces études fourniront une compréhension des conditions environnementales actuelles et permettront de considérer des opérations minimisant l’impact environnemental tout en optimisant le potentiel économique du projet. Elles seront complétées par une évaluation initiale des résidus de la mine Chimo (anciennement en production) afin de déterminer si une quantité d’or peut être extraite de manière rentable.

Programme d’échantillonnage et d’essais métallurgiques (T4 2025 à T1 2026)

Ce programme complet permettra de caractériser le matériau minéralisé, d’évaluer le potentiel de récupération de l’or et de valider la granulométrie optimale, définissant ainsi le schéma de traitement le plus efficace et économique. Les données générées soutiendront directement le développement optimisé du projet et pourraient réduire de manière significative les coûts en capital et d’exploitation, tout en améliorant la rentabilité et réduisant l’empreinte environnementale.

Évaluation économique préliminaire (2026)

Des études d’ingénierie internes ont été lancées pour valider plusieurs scénarios de développement tenant compte de l’ERM mise à jour et du contexte actuel du marché. Après la sélection du scénario le plus optimal, une ÉÉP (Étude Économique Préliminaire) sera réalisée, intégrant les résultats des essais métallurgiques et des études environnementales afin de présenter la stratégie et la vision actualisées du projet.

Table 1: Résultats de la mise à jour de l’Estimation des Ressources Minérales

All sectors /

Category Open Pit Resources Underground Resources Total Cut-off Grade = 0.30g/t Au Cut-off Grade = 1.00g/t Au Tonnes (t) Grade

(Au g/t) Gold (oz) Tonnes (t) Grade

(Au g/t) Gold (oz) Tonnes (t) Grade

(Au g/t) Gold (oz) Measured 1,770,000 2.16 123,300 4,210,000 2.80 379,300 5,988,000 2.61 502,600 Indicated 1,730,000 1.52 84,500 2,240,000 2.51 180,600 3,965,000 2.08 265,200 Measured & Indicated 3,500,000 1.84 207,800 6,450,000 2.70 559,900 9,953,000 2.40 767,800 Inferred 4,740,000 1.13 172,600 30,450,000 2.29 2,244,200 35,185,000 2.14 2,416,900

1. Les personnes qualifiées indépendantes pour l’ERM, telles que définies par les lignes directrices du Règlement national (« NI») 43-101, sont Pierre-Luc Richard, P.Geo., de Ressources PLR Inc., avec la contribution de Stephen Coates, P.Eng., d’Evomine Consulting pour l’estimation des teneurs de coupure et l’optimisation des solides des fosses et des chantiers souterrains.

2. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisqu’elles n’ont pas démontré de viabilité économique. Aucune évaluation économique de ces ressources minérales n’a été produite. La quantité et la teneur des ressources présumées déclarées dans cette ERM sont de nature incertaine et il n’y a pas eu suffisamment de forages pour définir ces ressources présumées comme indiquées. Cependant, il est raisonnablement attendu que la majorité des ressources minérales présumées puissent être reclassées en catégorie indiquée avec des forages supplémentaires.

3. Les personnes qualifiées n’ont aucune raison de croire que des problèmes d’ordre environnementaux, d’autorisations, juridiques, liés aux titres, fiscaux, socio-politiques, commerciaux ou autres pourraient affecter de manière significative l’estimation des ressources minérales.

4. Les calculs ont été effectués en unités métriques (mètres, tonnes). Les teneurs en métal dans le tableau ci-dessus sont présentées en grammes par tonne et en onces troy. Les tonnages métriques et les onces ont été arrondis, et toute divergence dans les totaux est due aux erreurs d’arrondi.

5. Les définitions et lignes directrices de l’ICM pour les estimations des ressources minérales ont été respectées.

Table 2: Analyse de sensibilité selon différentes hypothèses de prix de l’or

Measured Indicated Inferred Gold Price

Assumption

($/oz.) Cut-off Grade

(Au g/t) Method Tonnes (t) Grade

(Au g/t) Gold

(oz) Tonnes (t) Grade

(Au g/t) Gold

(oz) Tonnes (t) Grade

(Au g/t) Gold

(oz) 4,000 0.75 Underground 4,010,000 2.64 339,600 1,580,000 2.18 110,700 33,970,000 1.99 2,169,200 0.20 Open pit 2,600,000 2.02 169,300 3,500,000 1.29 144,900 15,600,000 0.98 491,300 - Total 6,607,000 2.40 508,900 5,084,000 1.56 255,600 49,576,000 1.67 2,660,500 3,500 0.85 Underground 4,250,000 2.72 371,500 1,890,000 2.28 138,300 34,080,000 2.12 2,319,900 0.25 Open pit 2,130,000 2.02 138,500 2,740,000 1.42 124,900 7,490,000 1.05 251,900 - Total 6,382,000 2.49 509,900 4,627,000 1.77 263,200 41,571,000 1.92 2,571,800 3,000

(base case) 1.00 Underground 4,210,000 2.80 379,300 2,240,000 2.51 180,600 30,450,000 2.29 2,244,200 0.30 Open pit 1,770,000 2.16 123,300 1,730,000 1.52 84,500 4,740,000 1.13 172,600 - Total 5,988,000 2.61 502,600 3,965,000 2.08 265,200 35,185,000 2.14 2,416,900 2,500 1.20 Underground 4,230,000 2.91 394,900 2,250,000 2.79 201,500 25,940,000 2.50 2,088,000 0.35 Open pit 1,190,000 2.43 93,300 1,050,000 1.68 56,700 2,810,000 1.28 115,400 - Total 5,421,000 2.80 488,200 3,296,000 2.44 258,200 28,746,000 2.38 2,203,400 2,000 1.50 Underground 4,120,000 3.21 425,500 1,940,000 3.27 203,900 19,990,000 2.81 1,807,400 0.45 Open pit 370,000 2.92 34,800 530,000 1.86 31,600 1,470,000 1.58 74,600 - Total 4,494,000 3.19 460,300 2,472,000 2.96 235,500 21,461,000 2.73 1,882,000





Figure 1: Vue en plan des ressources aurifères par secteurs aurifères





Figure 2: Coupe longitudinale des ressources aurifères par catégorie





Figure 3: Croissance significative des ressources aurifères





Table 3: Paramètres généraux des chantiers utilisés pour l’Estimation des Ressources Minérales

Parameter Unit Value Selling Base Case Gold price USD/oz 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 Exchange Rate CAD/USD 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 Royalty % 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 Selling cost USD/oz 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Payability % 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90 Net selling price CAD/oz 2,748.35 3,437.16 4,125.97 4,814.79 5,503.60 Operating costs Mining cost CAD/t mined 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 Process cost CAD/t milled 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 General & administration cost CAD/t milled 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Total ore-based cost CAD/t milled 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 Processing Throughput (range) tpd 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 Mill recovery % 93.10 93.10 93.10 93.10 93.10 Mining Block size m Sub-blocked Sub-blocked Sub-blocked Sub-blocked Sub-blocked Minimum mining width Longhole m 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 Dilution (HW & FW) m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Stope height m 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 Strike length m 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 Cut-off grade Marginal cut-off grade calculated g/t 1.52 1.21 1.01 0.87 0.76 Marginal cut-off grade rounded g/t 1.50 1.20 1.00 0.85 0.75





Table 4: Paramètres généraux des fosses utilisés pour l’Estimation des Ressources Minérales

Parameter Unit Value Selling Base Case Gold price USD/oz 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 Exchange Rate CAD/USD 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 Royalty % 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 Selling cost USD/oz 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Payability % 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90 Net selling price CAD/oz 2,748.35 3,437.16 4,125.97 4,814.79 5,503.60 Operating costs Mining cost CAD/t mined 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 Process cost CAD/t milled 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 General & administration cost CAD/t milled 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Total ore-based cost CAD/t milled 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 Processing Throughput (range) tpd 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 Mill recovery % 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 Mining Block size m 5x5x5 5x5x5 5x5x5 5x5x5 5x5x5 Slope angle ° 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 Cut-off grade Marginal cut-off grade calculated g/t 0.43 0.34 0.28 0.24 0.21 Marginal cut-off grade rounded g/t 0.45 0.35 0.30 0.25 0.20





Notes accompagnant l’estimation des ressources minérales

Les ressources sont présentées non diluées et in situ pour le scénario à ciel ouvert dans des blocs de 5 m x 5 m x 5 m, et incluent la dilution interne pour le scénario souterrain. Elles sont considérées comme ayant des perspectives raisonnables d’extraction économique. La fosse contraignante a été développée avec des pentes globales de 50 degrés. L’optimisation de la fosse des ressources minérales a été réalisée à l’aide de l’algorithme pseudoflow dans le logiciel Deswik. L’optimisation des chantiers pour les ressources souterraines a été effectuée avec Deswik.SO.

La modélisation des zones minéralisées de l’ERM a été préparé avec Leapfrog Edge v.2025.1.1 et repose sur 4 477 trous de forage, totalisant 535 360 mètres et 167 978 analyses. La date de clôture pour la base de données des forages est le 17 février 2025.

Des composites de 1,0 mètre ont été créés à l’intérieur des domaines minéralisés. Un écrêtage des teneurs élevées a été appliqué aux composites. Selon une étude statistique individuelle pour chaque zone, les composites ont été écrêtés entre 5,0 g/t Au et 110,0 g/t Au pour les zones à haute teneur, et entre 1,0 g/t Au et 5,0 g/t Au pour les zones à faible teneur.

Les ressources minérales contraintes par la fosse pour le scénario de base sont déclarées à une teneur de coupure de 0,30 g/t Au ; les ressources contraintes par les chantiers souterrains (DSO) pour le scénario de base sont déclarées à une teneur de coupure de 1,00 g/t Au et incluent la dilution interne (« must-take »). Les teneurs de coupure seront réévaluées en fonction des conditions de marché et des coûts futurs.

Les valeurs de densité ont été estimées à partir des données disponibles dans la base de données des forages. Des densités comprises entre 2,80 et 2,88 ont été appliquées au modèle pour la roche dure et 2,00 pour le morts-terrain.

L’estimation des ressources du modèle de teneur a été estimée à partir des données de forage en utilisant la méthode d’interpolation krigeage ordinaire dans un modèle sous-bloqué avec des blocs de 5 m x 5 m x 5 m et des sous-blocs pouvant aller jusqu’à 0,625 m x 0,625 m x 0,625 m. Les méthodes d’interpolation krigeage ordinaire (OK), distance inverse au carré (ID2) et plus proche voisin naturel (NN) ont été testées, ne montrant aucune différence significative dans les estimations des ressources minérales.

Les catégories de ressources minérales mesurées, indiquées et présumées sont limitées aux zones où l’espacement des forages est inférieur à 12,5 m, 25 m et 100 m respectivement, et présentent une continuité géologique et de teneur raisonnable. Une exigence supplémentaire pour la catégorie mesurée est la proximité immédiate des infrastructures souterraines. Des « cookie cutters » ont été utilisés pour définir les catégories selon les paramètres ci-dessus. En fonction des connaissances historiques de l’exploitation et de la géologie du gisement, l’espacement des forages a localement été augmenté jusqu’à 140 m dans la direction prédominante de la minéralisation pour définir les ressources présumées dans certaines zones.





Cible conceptuelle d’exploration

Une cible d’exploration significative a été identifiée lors de la préparation de l’ERM. Cette cible conceptuelle d’exploration est intégrée au modèle utilisé pour l’ERM, afin de faciliter la planification future des cibles de forage.

Points saillants de la cible d’exploration

Estimation totale de 8 à 12 millions de tonnes de minéralisation potentielle titrant entre 2,2 et 2,8 g/t Au, représentant 600 000 à 1 100 000 onces d’or.





Avertissements concernant la révision de la cible d’exploration

Une cible d’exploration n’est pas une ressource ou une réserve conforme au Règlement NI 43-101.

La cible d’exploration est présentée uniquement comme cible pour des travaux d’exploration supplémentaires.

La quantité et les teneurs potentielles sont de nature purement conceptuelle.

Il n’y a pas eu suffisamment de forages pour définir une ressource minérale sur cette cible d’exploration ; des intersections de forage traversent la cible, mais l’espacement des forages est trop grand pour classer ces blocs comme ressources présumées.

Il n’y a aucune certitude que des forages supplémentaires permettront de délimiter la cible comme ressource minérale.

L’évaluation de la cible pour des travaux d’exploration supplémentaires a été réalisée par Ressources PLR, un consultant indépendant de la société. L’estimation de la quantité et de la teneur potentielle de la cible d’exploration est basée sur la même base de données de forages utilisée pour l’ERM. Avec les informations de forage disponibles, PLR a développé des zones minéralisées conceptuelles. Les interceptes de forage ont été composités, et les teneurs aurifères ont été écrêtées, conformément à la méthodologie appliquée pour l’ERM. Les valeurs aurifères ont été interpolées dans un modèle tridimensionnel de blocs en utilisant le krigeage ordinaire. Pour estimer un tonnage, PLR a utilisé les mêmes valeurs de densité que celles appliquées à l’ERM.

Des chantiers souterrains (DSO) ont été générés pour contraindre la cible d’exploration.





Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué a été préparé, révisé et approuvé par M. Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., vice-président exploration, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement national 43-101 – Normes de divulgation pour les projets miniers (NI 43-101).

Les personnes qualifiées indépendantes pour l’ERM, telles que définies par les lignes directrices du Règlement NI 43-101, sont Pierre-Luc Richard, P.Geo., de Ressources PLR Inc., avec la contribution de Stephen Coates, P.Eng., d’Evomine Consulting pour l’estimation des teneurs de coupure et l’optimisation des solides des fosses et des chantiers souterrains.

A propos du projet Cadillac

Le projet Cadillac, couvrant 14 000 hectares le long d’un tronçon de 15 kilomètres de la faille Cadillac, constitue l’un des plus vastes blocs fonciers consolidés du camp minier de Val-d’Or. L’actif phare de Cartier intègre la mine historique Chimo et les projets East Cadillac, créant une position dominante dans un district aurifère de calibre mondial. Avec un excellent accès routier, des infrastructures disponibles toute l’année et une capacité de traitement à proximité, le projet est idéalement positionné pour une avancée rapide et une création de valeur.

A propos de Ressources Cartier Inc.

Fondée en 2006 et basée à Val-d’Or (Québec), Ressources Cartier Inc. est une société d’exploration aurifère axée sur la création de valeur pour ses actionnaires par la découverte et le développement dans l’un des camps miniers les plus prolifiques du Canada. La Société allie une solide expertise technique, un historique de succès en exploration et un programme entièrement financé pour faire progresser son projet phare Cadillac.

Stratégie de Cartier : dévoiler le plein potentiel de l’un des plus grands camps aurifères non développés au Québec.

Déclaration de mise en garde concernant les ressources minérales

Les ressources minérales divulguées dans ce communiqué sont conformes aux normes et lignes directrices du Règlement NI 43-101 et ont été préparées par des personnes qualifiées indépendantes. Les ressources minérales mentionnées ne sont pas des réserves minérales, car elles n’ont pas démontré de viabilité économique. La quantité et la teneur des ressources minérales présumées sont de nature conceptuelle et estimées à partir de données géologiques et d’échantillonnages limités. Les données géologiques sont suffisantes pour indiquer, mais sans confirmer, la continuité géologique et/ou la qualité des teneurs. Une ressource minérale présumée présente un niveau de confiance inférieur à celui d’une ressource mesurée ou indiquée et ne permet pas sa conversion en réserve minérale. Il est raisonnablement attendu, mais non garanti, que la majorité des ressources présumées puissent être reclassées en ressources mesurées ou indiquées avec des forages supplémentaires. Le rapport technique NI 43-101, incluant les ressources minérales contenues dans ce communiqué, sera déposé sur SEDAR dans les 45 jours suivant la date de ce communiqué.

Pour plus d’informations, contactez :

Philippe Cloutier, P.Geo.

Président et chef de la direction

Téléphone : 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité de l’exactitude ou de la pertinence de ce communiqué.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6689b00c-39a6-4fe1-8447-d5bd66be0bbf/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5f88bae9-330a-459d-80a0-f362fc160655/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/73be6031-828f-41a4-956b-2767b49ba56a/fr