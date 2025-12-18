Thérapeutique Knight annonce l’obtention de l’autorisation de Santé Canada pour WYNZORA® pour le traitement du psoriasis vulgaris

MONTRÉAL, 18 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc., (TSX : GUD) (« Knight »), société pharmaceutique panaméricaine (hors États-Unis) spécialisée, a annoncé aujourd’hui que Santé Canada a approuvé WYNZORA®, une crème blanche uniforme contenant 0,05 mg/g de calcipotriol (CAL) et 0,5 mg/g de dipropionate de bétaméthasone (BDP), indiquée pour le traitement topique du psoriasis vulgaris chez les adultes et les adolescents de 12 à 17 ans pour une durée maximale de 8 semaines.1

Knight a obtenu les droits canadiens sur WYNZORA® lors de son acquisition des actifs de Paladin Pharma Inc. (« Paladin ») en juin 2025. En novembre 2024, Paladin avait conclu une entente de licence avec MC2 Therapeutics (« MC2 ») pour la commercialisation de WYNZORA® au Canada. MC2 est une compagnie pharmaceutique privée basée à Hørsholm, au Danemark, et à Guildford, au Royaume-Uni.

« Grâce à l’association de deux mécanismes éprouvés dans une crème à application unique quotidienne, WYNZORA® relève le double défi de l’observance au traitement et de contrôle des symptômes. L’autorisation obtenue auprès de Santé Canada enrichit l’éventail des traitements disponibles avec une thérapie pratique, fondée sur des données probantes, susceptible d’améliorer la qualité de vie sans imposer de contraintes supplémentaires de surveillance », a déclaré le Dr Charles Lynde, dermatologue au Lynde Institute for Dermatology à Markham, en Ontario.

« Nous sommes fiers de présenter WYNZORA® aux patients canadiens, une option thérapeutique novatrice pour le psoriasis vulgaris, qui conjugue efficacité et commodité. Ce lancement témoigne de notre engagement à améliorer la qualité de vie des patients canadiens, dans le cadre de notre mission élargie de proposer des traitements novateurs sur tous les marchés où nous sommes présents », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Thérapeutique Knight inc.

À propos de WYNZORA®

WYNZORA® est une combinaison à dose fixe, sous forme de crème, de CAL et de BDP destinée au traitement topique du psoriasis vulgaris, développée par MC2. WYNZORA® agit de manière globale en ciblant la prolifération et la différenciation des kératinocytes et en inhibant l’expression des cytokines pro-inflammatoires caractéristiques telles que les IL-23, IL-17A/F et TNF-α. Dans WYNZORA®, l'association du CAL et du BDP présente des effets anti-inflammatoires et anti-prolifératifs supérieurs à chacun des composants isolément. WYNZORA® bénéficie de la formulation unique de MC2 et du système d’administration de médicaments PAD TechnologyMC, pour une formulation aqueuse efficace et pratique à utiliser. MC2 a obtenu l’approbation de WYNZORA® aux États-Unis par la FDA le 20 juillet 2020, et WYNZORA® a été approuvé dans le premier pays européen le 9 juillet 2021.

L’autorisation de Santé Canada repose sur les résultats de deux essais randomisés, à l’insu des chercheurs, contrôlés par véhicule et d’une durée de 8 semaines (MC2-01-C2 et MC2-01-C7) menés chez des adultes. Le gel/suspension CAL/BDP a été inclus comme comparateur actif, et les essais ont été conçus pour prouver la supériorité par rapport au véhicule et la non-infériorité de WYNZORA® par rapport au gel/suspension CAL/BDP (50 mcg/g de CAL et 0,5 mL/g de BDP).2,3

Le critère d’efficacité principal de l’essai MC2-01-C2 correspondait à la proportion de sujets dans chaque groupe de traitement affichant un succès thérapeutique à la semaine 8, défini comme une baisse d’au moins 2 points entre le début de l’étude et la semaine 8 sur une échelle d’évaluation globale du médecin (PGA) de la gravité de la maladie touchant le tronc et les membres. Ce critère représentait le critère secondaire de l’essai MC2-01-C7. Le critère d’efficacité principal de l’essai MC2-01-C7 correspondait au pourcentage de variation de l’indice modifié de surface et de gravité du psoriasis (mPASI) sur le corps (tronc et/ou membres) depuis le début jusqu’à la semaine 8. Celui-ci constituait le critère secondaire de l’essai MC2-01-C2.1

Les résultats des critères d’efficacité primaires et secondaires dans les études MC2-01-C2 et MC2-01-C7 démontrent que WYNZORA® affiche une efficacité supérieure à celle du véhicule (p < 0,0001) pour tous les critères d’efficacité confirmatoires du traitement du psoriasis sur le corps (tronc et/ou membres). WYNZORA® a démontré un taux de réussite du traitement PGA statistiquement significatif, et plus élevé et un pourcentage moyen de variation du mPASI par rapport à la valeur initiale à la semaine 8 par rapport au véhicule. De plus, WYNZORA® est apparue non inférieure au gel/suspension CAL/BDP à la semaine 8 en termes de taux de réussite du traitement PGA [étude MC2-01-C2 : différence de 14,6 % (95 % CI : 7,6 %, 21,6 %); étude MC2-01-C7 Différence 7,9 % (95 % CI -1,7, 17,5)]; et mPASI [étude MC2-01-C2 Différence 12,02 % (96,7 % CI : 7,00, 17,04); étude MC2-01-C7 Différence -4,2 (95 % CI : -9,6, 1,2)].1,2,3 Les effets indésirables les plus couramment signalés étaient des « réactions au site d’application » : irritation, douleur, prurit, eczéma, exfoliation, télangiectasie et folliculite, notamment. Tous les effets indésirables déclarés ont été observés à une fréquence inférieure à 1 %.1

À propos du psoriasis

Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique de la peau de nature immunitaire.4 Il présente souvent des plaques écailleuses rouge terne bien délimitées, en particulier sur les extenseurs des membres et le cuir chevelu.5,6 Selon les estimations, environ 1 million de Canadiens et 125 millions de personnes dans le monde sont touchés par le psoriasis.6 Le psoriasis en plaques chronique (psoriasis vulgaris) constitue le type le plus courant et représente 80 % à 90 % des cas. 7 La gravité de la maladie est variable selon les patients, allant de légère à modérée à grave.7 L’évolution clinique du psoriasis est imprévisible, avec une gravité fluctuante au fil du temps.8

Les symptômes courants du psoriasis sont les suivants : démangeaisons, rougeurs, desquamation et formation de squames. Les démangeaisons sont l’un des symptômes les plus gênants, les patients estimant que leur réduction est l’objectif thérapeutique le plus important.9 Toutefois, le fardeau de la maladie du psoriasis dépasse largement les symptômes dermatologiques physiques. Le psoriasis est considéré comme une maladie inflammatoire systémique, similaire à la polyarthrite rhumatoïde, à la maladie de Crohn et au lupus érythémateux disséminé.10

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web à www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 déposée sur www.sedarplus.ca. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que cela résulte de nouveaux renseignements ou d’événements à venir, sauf si la loi l’exige.

