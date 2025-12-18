Stockwik förvärvar Labino

Stockwik Förvaltning AB (publ) har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Labino Aktiebolag, en världsledande svensk tillverkare av UV-ljusarmaturer för industriellt bruk, exempelvis för oförstörande provning inom flygindustrin. Stockwiks tillträde som ny ägare är villkorat godkänd FDI-anmälan och beräknas äga rum i februari 2026.

Labinos försäljning är global och bland slutkunderna återfinns flygplanstillverkare, flygbolag, olje- och gasbolag, företag inom bilindustrin, m.fl. Produkterna används även för exempelvis partikelverifiering i renrum och för kriminaltekniska undersökningar. Bolaget är baserat i Vallentuna och i Bjästa utanför Örnsköldsvik, och omsätter cirka 35 MSEK med god lönsamhet.

”Vi är glada över att välkomna Labino in i Stockwik-familjen, och ser fram mot att långsiktigt stötta bolaget i dess fortsatta utveckling. Efter genomförd refinansiering och kapitaltillskott kompletterar vi nu Stockwiks goda organiska tillväxt med vårt första företagsförvärv på tre år.”, säger Urban Lindskog, VD och koncernchef för Stockwik.

”Det är med stor entusiasm och framtidstro som jag nu säljer Labino till Stockwik. Labino gör sitt bästa år någonsin och genom Labinos mycket drivna och kompetenta team kan bolaget fortsätta utvecklas i många, många år framöver med Stockwik som ny ägare.”, säger Lisel Athanasiadis, VD för Labino.

Förvärvet beräknas bidra med vinst per aktie om 0,32 kronor efter den riktade nyemissionen som slutfördes i november 2025.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2025 kl. 14:00 (CET).

För ytterligare information kontakta:

Urban Lindskog, VD och koncernchef

Stockwik Förvaltning AB (publ)

Mejl: info@stockwik.se

Om Stockwik

Stockwik erbjuder en bas för svenska kvalitetsföretag att utvecklas organiskt och via förvärv. Stockwiks bolag ska erbjuda värdeskapande produkter och tjänster till företagskunder. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

