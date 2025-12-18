Boast lance la première solution technologique dédiée au nouveau crédit CDAE-IA du Québec

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 18 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boast, la principale plateforme nord-américaine de crédits d’impôt RS&DE, annonce aujourd’hui le lancement de la première et unique solution technologique conçue spécifiquement pour le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques intégrant l’intelligence artificielle (CDAE-IA) du Québec. Cette offre spécialisée positionne Boast comme le partenaire de choix pour les entreprises technologiques du Québec qui doivent s’adapter à la transition historique du CDAE traditionnel vers le nouveau cadre CDAE-IA, en vigueur dès le 1er janvier 2026.

Un récent rapport du Conseil de l’innovation du Québec (CIQ) révèle que malgré un soutien gouvernemental important, l’investissement privé en R&D au Québec demeure faible — seulement 1,3 % du PIB, bien en deçà des moyennes de l’OCDE, du G7 et de l’UE. De plus, le Québec a annoncé un investissement historique de 271,5 millions $ sur cinq ans pour transformer sa stratégie d’innovation. Ce virage crée un nouveau contexte concurrentiel : les entreprises doivent s’adapter rapidement, sous peine de prendre du retard.

« Cette transformation n’est pas qu’un simple changement de nom; c’est un engagement stratégique du Québec à devenir un leader mondial de l’innovation en IA », affirme Imad Jebara, PDG de Boast. « Les outils automatisés propulsés par l’IA peuvent collecter des données, mais pour tirer pleinement parti du CDAE-IA, il faut un jugement humain éclairé, issu d’une expertise approfondie de la fiscalité québécoise, des technologies IA et des relations avec les organismes gouvernementaux. C’est exactement ce que Boast offre aux entreprises innovantes du Québec; et nous sommes le seul fournisseur à proposer une plateforme technologique conçue sur mesure pour ce programme. »

Une technologie qui amplifie l’intelligence humaine

Chez Boast, l’expertise humaine guide la stratégie et l’optimisation, tandis que notre plateforme propulsée par l’IA prend en charge toutes les tâches opérationnelles. C’est la seule solution technologique conçue expressément pour le CDAE-IA. Elle s’intègre facilement à vos outils de gestion de projet existants — dont Jira et Github— pour collecter et catégoriser automatiquement les activités liées à l’IA, sans alourdir le travail de vos équipes de développement.

Dès le départ, la plateforme génère une documentation complète et prête pour vérification, un atout majeur alors que les exigences de preuve sur l’intégration de l’IA se resserrent. Le système conforme SOC II de Boast établit un registre de référence inaltérable.

Parmi les fonctionnalités clés de la solution CDAE-IA de Boast :

Optimisation multi-programmes : Coordination stratégique du CDAE-IA avec le programme fédéral RS&DE et le CRIC provincial pour maximiser le financement total, tout en assurant la conformité entre les programmes

Accompagnement pour la transition : Conseils personnalisés pour maximiser vos demandes CDAE en 2025 selon les règles actuelles, tout en préparant votre admissibilité bonifiée au CDAE-IA dès 2026

Défense intégrée en cas de vérification : Soutien d'experts et documentation béton pour Investissement Québec

Accès à la plateforme toute l'année : Accès à des avantages continus après le dépôt de la demande : mises à jour réglementaires, optimisation en continu et planification stratégique de vos crédits R&D





Soutenir les leaders québécois de l’innovation en IA

La solution CDAE-IA de Boast s’adresse à l’ensemble de l’écosystème innovant du Québec : startups IA natives, éditeurs de logiciels traditionnels intégrant l’IA, firmes de conseil en apprentissage machine, fournisseurs SaaS, ainsi que les entreprises de traitement et d’hébergement de données nouvellement admissibles grâce à l’élargissement des critères du CDAE-IA.

La solution CDAE-IA de Boast est offerte dès maintenant aux entreprises québécoises. Profitez d’une évaluation gratuite de l’intégration de l’IA dans votre entreprise pour vérifier votre admissibilité au CDAE-IA et repérer des occasions d’optimisation à travers plusieurs programmes de financement.

À propos de Boast

Boast aide les organisations à réclamer et à obtenir les crédits d’impôt R&D auxquels elles ont droit, tout en réduisant les risques de vérification et les démarches fastidieuses, tant au Canada qu’aux États-Unis. Grâce à son équipe interne d’experts techniques et fiscaux et à la puissance de l’IA, Boast simplifie la gestion des crédits d’impôt, pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel : innover.

Depuis sa fondation en 2011, Boast a permis à plus de 2000 entreprises nord-américaines d’accéder à plus de 625 millions $ en capital d’innovation, pour développer de meilleurs produits, prolonger leur croissance et propulser des innovations qui changent le monde.

Pour plus d'informations sur le CDAE-IA et la solution dédiée de Boast, cliquez ici https://www.boast.ai/en-ca/solutions/cdae-ia/

