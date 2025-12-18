Der Kreis Linqu in der Provinz Shandong positioniert die Foie-gras-Industrie auf globaler Ebene

WEIFANG, China, Dec. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine Delegation des französischen Branchenverbandes für Foie Gras und Geflügel (CIFOG) sowie des französischen Vieh- und Fleischwirtschaftsverbandes hat kürzlich Betriebe im Kreis Linqu, Stadt Weifang, Provinz Shandong besucht. Im Zentrum des Austauschs standen die Zucht der Landes-Gans, Produktions- und Verarbeitungssysteme, Exporthandelssysteme, technologische Forschung und Entwicklung sowie Produktinnovation.

„Es ist bemerkenswert, dass die aus dem Südwesten Frankreichs stammende Landes-Gans im Osten einen Industriecluster mit einem jährlichen Produktionswert von 8 Milliarden Yuan hervorgebracht hat“, bemerkte Perrine ATTARD, Head of Export, Marketing, and Communication bei CIFOG.

Ein Vertreter des Informationszentrums des Landkreises Linqu (Linqu County Information Center) wies darauf hin, dass der Landkreis in den letzten Jahren das Entwicklungsmodell „Unternehmen + Genossenschaft + Basis + Landwirt“ kontinuierlich weiterentwickelt hat. Dieser Ansatz hat zur Etablierung integrierter Industriebasen geführt, wodurch über 90 % der lokalen Gänsezucht-Betriebe auf modernisierte Management- und Betriebssysteme umgestellt werden konnten. Innerhalb von vier Jahrzehnten hat Linqu eine vollständig integrierte Industriekette aufgebaut, die Zucht, Aufzucht, Mast, Verarbeitung und Vertrieb umfasst und eine jährliche Foie-gras-Produktion von über 5.000 Tonnen erzielt. Zudem hat der Kreis die Erarbeitung nationaler Qualitätsstandards für Foie Gras maßgeblich vorangetrieben, um die Standardisierung der Branche in ganz China zu fördern.

Heute beliefert Linqu Foie Gras nicht nur Metropolen in ganz China, sondern exportiert auch nach Japan, in die EU und in andere internationale Märkte und ist damit ein Paradebeispiel für eine lokale Spezialitätenindustrie, der die erfolgreiche Expansion auf den Weltmarkt gelungen ist.

Quelle: Linqu County Information Center

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/25ea3e54-d6ba-4751-bbf7-c88e98f58c7a