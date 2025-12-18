Valour Inc. lanciert konstant gehebelte Bitcoin- und Ethereum-ETPs an der Spotlight-Börse

Neue gehebelte ETPs an der Spotlight-Börse (SEK): Bull Bitcoin X2 Valour und Bull Ethereum X2 Valour bieten ein zweifach gehebeltes tägliches Engagement in Bitcoin bzw. Ethereum – in einem regulierten, börsengehandelten Format (ohne digitale Wallets oder Margin-Konten; 1,9 % Verwaltungsgebühr).

TORONTO, Dec. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies (das „Unternehmen” oder „DeFi Technologies”) ( Nasdaq: DEFT ) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Brücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi”) schlägt, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „ Valour”), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs”), zwei neue gehebelte ETPs an der Spotlight Stock Market in Schweden eingeführt haben:

Bull Bitcoin X2 Valour (ISIN: CH1108679809)

Bull Ethereum X2 Valour (ISIN: CH1108679825)

Diese neuen Produkte bieten ein zweifach gehebeltes tägliches Engagement in den beiden weltweit bekanntesten digitalen Vermögenswerten. Sie ermöglichen es Anlegern, ihr Engagement über regulierte, börsengehandelte Instrumente zu erhöhen, ohne digitale Wallets oder Margin-Konten verwalten zu müssen. Beide Produkte weisen eine Verwaltungsgebühr von 1,9 % auf und sind über klassische Anlage- und Handelsplattformen zugänglich.

Erweiterter Zugang zu optimierten Engagements in digitalen Vermögenswerten

Die Einführung von Zertifikaten mit konstanter Hebelwirkung auf Bitcoin und Ethereum ist ein weiterer Schritt in Valours Mission, digitale Vermögenswerte für Privat- und institutionelle Anleger zugänglicher, transparenter und benutzerfreundlicher zu gestalten. Die neuen Produkte richten sich an Investoren, die ein verstärktes Engagement in den Kursbewegungen von Bitcoin und Ethereum suchen und dabei gleichzeitig auf die Sicherheitsstandards und die Vertrautheit der traditionellen Finanzmarktinfrastruktur setzen möchten.

Elaine Buehler, Head of Product bei Valour, kommentiert dies wie folgt:

„Bitcoin und Ethereum zählen weiterhin zu den weltweit meistbeachteten und am weitesten verbreiteten digitalen Vermögenswerten. Mit der Einführung unserer 2x-ETPs erweitern wir das Spektrum an Anlagelösungen für unsere Kunden und ermöglichen ihnen ein optimiertes Engagement in einem sicheren, regulierten Format.“

Johanna Belitz, Head of Nordics bei Valour, ergänzt:

„Konstant täglich gehebelte Zertifikate, auch bekannt als Bull- und Bear-Zertifikate, sind seit Langem fester Bestandteil der nordischen Investmentlandschaft. Viele Anleger in den nordischen Ländern sind mit der Funktionsweise dieser Hebelprodukte vertraut und wissen, worauf es bei ihrer effektiven Nutzung ankommt. Diese solide Ausgangsbasis erleichtert es, die neuen Bull-Zertifikate von Valour zu verstehen und einzusetzen – insbesondere mit Bitcoin und Ethereum als Basiswerten.“

Johan Wattenström, Chief Executive Officer von DeFi Technologies, erklärt:

„Hebel-ETPs sind eine logische Weiterentwicklung für die Valour-Plattform. Sie erweitern unser Angebot über reines Spot-Engagement hinaus und geben Anlegern zusätzliche Möglichkeiten, ihre Markteinschätzung über regulierte, börsengehandelte Produkte umzusetzen. In Märkten wie den nordischen Ländern, in denen Investoren bereits mit Bull- und Bear-Strukturen vertraut sind, erweitern diese Produkte unser Instrumentarium und stärken unsere Fähigkeit, Nachfrage über unterschiedliche Risiko- und Renditeprofile hinweg zu bedienen – und das innerhalb der etablierten Brokerage-Infrastruktur.“

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( Nasdaq: DEFT ) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi“) schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu über einhundert der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet; Stillman Digital, ein Prime Brokerage für digitale Vermögenswerte mit Schwerpunkt auf Ausführung und Verwahrung auf institutioneller Ebene; Reflexivity Research, das führende Forschungsarbeiten im Bereich der digitalen Vermögenswerte durchführt; Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastruktur entwickelt; und DeFi Alpha, der interne Geschäftsbereich des Unternehmens für Arbitrage und Handel. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter . Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Über Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour“) emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs“), die privaten und institutionellen Anlegern einen einfachen und sicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten über ihr traditionelles Bankkonto ermöglichen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie mehr über Valour erfahren, ein Abonnement abschließen oder aktuelle Informationen erhalten möchten, besuchen Sie valour.com .

Über Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, ausführlicher Forschungsberichte für die Bitcoin- sowie Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Anlegern wertvolle Erkenntnisse liefert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/

Über Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der Unternehmen unbegrenzte Liquiditätslösungen bietet und sich dabei auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem die Notierung von Bull Bitcoin X2 Valour und Bull Ethereum X2 Valour, die Weiterentwicklung der Bitcoin- und Ethereum-Blockchains, die Entwicklung weiterer ETPs sowie die bis Ende 2025 erwartete Gesamtzahl an ETPs, das Vertrauen der Anleger in die ETPs von Valour, das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld im Hinblick auf Wachstum und Akzeptanz dezentraler Finanzdienstleistungen, die Identifikation und Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die potenziellen Vorteile oder Erträge aus solchen Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren zählen unter anderem die Akzeptanz von Valour-ETPs durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors für dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen, Vorschriften und Regelungen in Bezug auf dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu identifizieren, die wesentliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

