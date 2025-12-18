Valour Inc. lance Constant Leveraged Bitcoin et Ethereum ETP sur Spotlight Stock Market

Nouveaux ETP à effet de levier sur Spotlight (SEK) : Bull Bitcoin X2 Valour et Bull Ethereum X2 Valour permettent une exposition quotidienne doublée au BTC et à lʼETH dans un format réglementé et négocié en bourse (sans portefeuille ni marge ; frais de gestion de 1,9 %).

TORONTO, 18 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (la « Société » ou « DeFi Technologies ») ( Nasdaq : DEFT ) ( CBOE CA : DEFI ) ( GR : R9B ), une société de technologie financière qui fait le lien entre les marchés de capitaux traditionnels et le monde de la finance décentralisée (« DeFi »), a le plaisir d’annoncer que sa filiale, Valour Inc., et Valour Digital Securities Limited (collectivement, « Valour »), un émetteur de premier plan de produits négociés en bourse (« ETP »), ont lancé deux nouveaux ETP à effet de levier sur le marché boursier suédois Spotlight :

Bull Bitcoin X2 Valour (ISIN : CH1108679809)

Bull Ethereum X2 Valour (ISIN : CH1108679825)

Ces produits innovants permettent une exposition quotidienne doublée aux deux actifs numériques les plus importants au monde, afin que les investisseurs puissent augmenter leur exposition en recourant à des instruments réglementés et négociés en bourse, sans devoir gérer de portefeuilles numériques ou de comptes sur marge. Chaque produit applique une commission de gestion de 1,9 % et est accessible via les plateformes dʼinvestissement traditionnelles.

Élargir lʼaccès à une meilleure exposition aux actifs numériques

Le lancement de certificats à effet de levier constant sur Bitcoin et Ethereum représente une nouvelle étape dans la mission de Valour consistant à rendre les actifs numériques plus accessibles, plus transparents et plus conviviaux pour les investisseurs particuliers et institutionnels. Ces offres sont conçues pour ceux qui souhaitent bénéficier dʼune exposition supplémentaire aux fluctuations des prix du Bitcoin et de lʼEthereum tout en conservant les garanties et lʼenvironnement familier de lʼinfrastructure financière traditionnelle.

Elaine Buehler, Responsable des produits chez Valour, a commenté :

« Le Bitcoin et lʼEthereum restent les actifs numériques les plus répandus et les plus détenus à lʼéchelle mondiale. En lançant deux ETP, nous élargissons la gamme de choix dʼinvestissement proposés à nos clients, leur permettant ainsi de bénéficier dʼune exposition accrue dans un cadre sécurisé et réglementé. »

Johanna Belitz, responsable des pays nordiques chez Valour, a ajouté :

« Les certificats à effet de levier constant quotidiens, également appelés certificats Bull et Bear, font depuis longtemps partie du paysage de lʼinvestissement scandinave. De nombreux investisseurs scandinaves connaissent déjà le fonctionnement de ces produits à effet de levier et savent comment les utiliser efficacement. Cette base facilite la compréhension et lʼutilisation des nouveaux certificats Bull de Valour, en particulier avec le Bitcoin et lʼEthereum comme actifs sous-jacents. »

Johan Wattenström, président-directeur général de DeFi Technologies, a précisé :

« Les ETP à effet de levier constituent une extension naturelle de la plateforme de Valour, car ils nous permettent dʼaller au-delà de lʼexposition au marché au comptant et offrent aux investisseurs davantage de moyens dʼexprimer leur conviction grâce à des produits réglementés et négociés en bourse. Sur des marchés tels que ceux des pays nordiques, où les investisseurs connaissent déjà bien les structures Bull et Bear, lʼarrivée de ces nouveaux produits enrichit notre gamme dʼoutils et renforce notre capacité à répondre à la demande pour différents profils de risque et de rendement, tout en restant dans le cadre traditionnel du courtage. »

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( Nasdaq : DEFT ) ( CBOE CA : DEFI ) ( GR : R9B ) est une société de technologie financière réconciliant les marchés financiers traditionnels et la finance décentralisée (ou « DeFi » pour Decentralised Finance). Premier gestionnaire d’actifs numériques de sa catégorie coté au Nasdaq, DeFi Technologies expose les investisseurs en actions à l’économie décentralisée au sens large de manière diversifiée moyennant une approche commerciale intégrée et évolutive. Son modèle comprend Valour, qui donne accès à plus de cent des actifs numériques les plus innovants au monde via des ETP réglementés ; Stillman Digital, un courtier en actifs numériques de premier ordre axé sur une exécution et une conservation de qualité institutionnelle ; Reflexivity Research, qui fournit des recherches de pointe ciblées sur le secteur des actifs numériques ; Neuronomics, qui développe des stratégies et des infrastructures de trading quantitatif ; et DeFi Alpha, sa branche dʼactivité interne dʼarbitrage et de trading. Forte d’une expertise approfondie des marchés financiers et des technologies émergentes, DeFi Technologies construit la passerelle institutionnelle vers la finance de demain. Suivez DeFi Technologies sur LinkedIn et X/Twitter , et pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://defi.tech/

Les filiales de DeFi Technologies

À propos de Valour

Valour, Inc. et Valour Digital Securities Limited (conjointement, « Valour ») émettent des produits négociés en bourse (« ETP ») qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder à des actifs numériques de manière simple et sécurisée via un simple compte bancaire. Valour dépend de la branche Gestion des actifs de DeFi Technologies. Pour obtenir de plus amples informations sur Valour, pour vous abonner ou pour recevoir nos actualités, consultez le site valour.com .

À propos de Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC est une société de recherche de premier plan spécialisée dans la création de rapports de recherche approfondis de qualité dans le secteur du bitcoin et des actifs numériques, qui offre aux investisseurs des informations précieuses. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.reflexivityresearch.com/

À propos de Stillman Digital

Stillman Digital est un fournisseur d’actifs numériques de premier plan, offrant des solutions de liquidités illimitées pour les entreprises. Il se concentre sur l’exécution de transactions, le règlement et la technologie de pointe dans le secteur. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.stillmandigital.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, la cotation de Bull Bitcoin X2 Valour et Bull Ethereum X2 Valour ; le développement des blockchains Bitcoin et Ethereum ; le déploiement dʼETP complémentaires et le nombre dʼETP anticipés dʼici la fin de lʼannée 2025 ; la confiance des investisseurs dans les ETP de Valour ; lʼintérêt et la confiance des investisseurs dans les actifs numériques ; lʼenvironnement réglementaire en matière de maturité et dʼadoption des principes de la finance décentralisée ; la poursuite dʼopportunités commerciales par la Société et ses filiales ; et les avantages ou les rendements potentiels qui en découlent. Les déclarations prospectives induisent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs identifiés ou non pouvant faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société, selon le cas, diffèrent sensiblement de ceux qui y sont exprimés ou sous-entendus. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’acceptation des ETP de Valour sur les places boursières ; la croissance et le développement du secteur de la finance décentralisée et des cryptomonnaies ; la réglementation applicable à la finance décentralisée et aux cryptomonnaies ; et les incertitudes générales liées aux activités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Si la Société s’est efforcée de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient induire un écart entre ses prévisions, estimations ou intentions et ses résultats. Rien ne garantit que ces déclarations s’avèrent exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Par conséquent, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de les mettre à jour, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent.

LA BOURSE CBOE CANADA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU EXACT DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

