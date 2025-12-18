Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
AB „Amber Grid“ (įmonės kodas 303090867, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva) (toliau – „Amber Grid“, Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2026 m. sausio 9 d. 10.00 val. Bendrovės buveinėje (adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva) šaukiamas „Amber Grid“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
„Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1) Dėl AB „Amber Grid“ audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
nustatymo 2026-2028 metams
Akcininkų registracijos pradžia: 2026 m. sausio 9 d. 9.30 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2026 m. sausio 9 d. 9.45 val.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2026 m. sausio 2 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra „Amber Grid“ akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.
Galimybė dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.
„Amber Grid“ valdyba 2025 m. gruodžio 18 d. pritarė neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektui:
Sprendimo projektas:
„1. Audito įmone, kuri atliks 2026 – 2028 m. AB „Amber Grid“ finansinių ataskaitų, parengtų pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, rinkinio bei vadovybės ataskaitos auditą, išrinkti KPMG Baltics, UAB, kodas 111494971.
2. Nustatyti ne didesnį kaip 385 875 Eur (neįskaitant PVM) atlyginimą už šio sprendimo 1.1 punkte nurodytų audito paslaugų už 2026 - 2028 m. laikotarpį atlikimą.”
Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt.
„Amber Grid“ akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 26 d.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2026 m. sausio 9 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2026 m. sausio 6 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje www.ambergrid.lt.
Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt.
Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 178 382 514. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę.
Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 262 str. bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu www.ambergrid.lt
Informacija apie darbotvarkės papildymą bei susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt.
Pridedama:
- Bendrasis balsavimo biuletenis.
- Įgaliojimo forma.
Daugiau informacijos:
Eglė Krasauskienė
AB „Amber Grid“ komunikacijos vadovė
+37063706011, e.krasauskiene@ambergrid.lt
Priedai