Les Métaux NioBay annonce la clôture du placement sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté par l’entremise d’un courtier et du placement privé simultané pour un produit brut de 8,9 millions de dollars canadiens

MONTRÉAL, 18 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (TSX-V : NBY) (« NioBay » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la clôture de son placement privé pour compte précédemment annoncé (le « placement par l’entremise d’un courtier ») pour un produit brut total de 8 497 990,20 $ CA, qui comprend l’exercice de l’option du placeur pour compte. Le placement par l’entremise d’un courtier est composé de la vente de (i) 12 277 430 unités de la Société (chacune, une « unité ») au prix de 0,14 $ CA par unité (le « prix par unité »), de (ii) 28 306 250 unités accréditives de la Société (chacune, une « unité accréditive ») au prix de 0,16 $ CA par unité accréditive, et de (iii) 10 715 000 unités accréditives de la Société vendues à des souscripteurs de bienfaisance (chacune, une « unité accréditive de bienfaisance ») au prix de 0,21 $ CA par unité accréditive de bienfaisance. Red Cloud Securities Inc. (« Red Cloud ») a agi à titre d’unique placeur pour compte et teneur de livres dans le cadre du placement par l’entremise d’un courtier. Parallèlement au placement par l’entremise d’un courtier, la Société a conclu un placement privé sans intermédiaire de 2 296 250 unités accréditives de bienfaisance au prix de 0,16 $ CA par unité accréditive de bienfaisance, pour un produit brut de 367 400 $ CA (le « placement privé simultané » et, collectivement avec le placement par l’entremise d’un courtier, le « placement »).

Chaque unité est composée d’une action ordinaire de la Société (une « action visée par une unité ») et d’un bon de souscription d’action ordinaire (chacun, un « bon de souscription »). Chaque unité accréditive et chaque unité accréditive de bienfaisance est composée d’une action ordinaire de la Société d’un bon de souscription, qui sont émises, toutes les deux, à titre d’« action accréditive » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (chacune, une « unité accréditive » et chacun, un « bon de souscription accréditif », respectivement). Chaque bon de souscription et chaque bon de souscription accréditif confèrent à son porteur le droit de souscrire une action ordinaire de la Société (chacune, une « action visée par un bon de souscription ») au prix de 0,20 $ CA à tout moment au plus tard le 18 décembre 2028.

La Société a l’intention d’affecter le produit brut tiré du placement des unités accréditives et des unités accréditives de bienfaisance à l’exploration et à l’avancement de son projet de niobium James Bay situé en Ontario et le produit net tiré du placement des unités au fonds de roulement et aux besoins généraux de l’entreprise, comme il est plus amplement décrit dans le document d’offre modifié (au sens donné à ce terme dans les présentes).

La Société utilisera le produit brut tiré de la vente d’unités accréditives et d’unités accréditives de bienfaisance pour engager des « frais d’exploration au Canada » qui sont admissibles à titre de « dépenses minières de minéral critique déterminées » au sens donné à ces deux expressions dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et, s’ils font l’objet d’une renonciation en faveur d’un souscripteur qui est un « particulier admissible » au sens de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario), des « dépenses admissibles d’exploration de minéraux critiques en Ontario » au sens donné à ce terme dans cette loi (collectivement, les « dépenses admissibles ») relativement au projet de niobium James Bay de la Société au plus tard le 31 décembre 2026. Toutes les dépenses admissibles feront l’objet d’une renonciation en faveur des souscripteurs d’unités accréditives et d’unités accréditives de bienfaisance en date du 31 décembre 2025.

Conformément au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (le « Règlement 45-106 »), les unités et les unités accréditives de bienfaisance (les « titres placés sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté ») ont été vendues à des souscripteurs canadiens, conformément à la dispense pour financement de l’émetteur coté prévue à la partie 5A du Règlement 45-106, dans sa version modifiée aux termes de la Décision générale coordonnée 45‑935 relative à la dispense de certaines conditions de la dispense pour financement de l’émetteur coté (la « dispense pour financement de l’émetteur coté »). Les titres pouvant être émis dans le cadre de la vente des titres placés sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté sont immédiatement librement négociables, conformément à la législation canadienne en valeurs mobilières applicable visant les titres placés sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté vendus à des souscripteurs qui résident au Canada.

Les unités accréditives ont été vendues sous le régime de la dispense pour « investisseur qualifié » et sous le régime de la dispense pour « investissement d’une somme minimale » en vertu du Règlement 45-106 à des souscripteurs canadiens. Tous les titres qui ne sont pas émis conformément à la dispense pour financement de l’émetteur coté sont soumis à une période de conservation au Canada qui prendra fin à la date qui tombe quatre mois et un jour après la date d’émission, soit le 19 avril 2026.

Un document d’offre modifié et mis à jour daté du 3 décembre 2025 (le « document d’offre modifié ») relatif aux titres placés sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté peut être consulté sous le profil de la Société à l’adresse www.sedarplus.ca et sur le site Internet de la Société à l’adresse www.niobaymetals.com.

En contrepartie de ses services, Red Cloud a reçu une rémunération en espèces totale de 442 439 $ CA ainsi que 2 597 063 bons de souscriptions d’actions ordinaires non transférables (les « bons de souscription de courtier »). Les bons de souscription de courtier peuvent être exercés pour acquérir une action ordinaire au prix par unité au plus tard le 18 décembre 2028.

La clôture du placement demeure soumise à l’approbation définitive de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »).

Certains initiés de la Société ont participé au placement et ont souscrit 8 671 429 unités pour un produit brut de 1 214 000 $ et 162 500 unités accréditives pour un produit brut de 26 000 $ (l’ensemble de ces unités sont assujetties à une période de conservation qui expirera le 19 avril 2026, conformément aux politiques de la TSXV et aux lois sur les valeurs mobilières applicables). La participation des initiés est considérée comme une opération avec une personne apparentée au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). Une telle participation des initiés est dispensée de l’obligation d’évaluation officielle et d’approbation des porteurs minoritaires en vertu des alinéas 5.5 b) et 5.7(1)a) du Règlement 61-101 puisque la Société n’est pas inscrite aux bourses ni aux marchés indiqués à l’alinéa 5.5b) du Règlement 61-101 et la juste valeur marchande des titres placés auprès des initiés n'est pas supérieure à 25 % de la capitalisation boursière de l’émetteur.

Les titres qui seront offerts dans le cadre du placement n’ont pas été inscrits en vertu de la Loi de 1933, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis, et n’ont pas été être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, ni pour le compte ou au bénéfice de telles personnes, sans être inscrits ou sans faire l’objet d’une dispense des exigences d’inscription en vertu de la Loi de 1933 et des autres lois sur les valeurs mobilières des États américains applicables. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres aux États-Unis, et il ne peut y avoir aucune vente de ces titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale.

À propos des Métaux NioBay inc.

NioBay vise à devenir un chef de file de la mise en valeur de mines à faible consommation de carbone avec des pratiques responsables de gestion de l’eau et de la faune, tout en donnant la priorité à l’environnement, à la responsabilité sociale, à la bonne gouvernance et à l’inclusion de toutes les parties prenantes. Notre priorité absolue, essentielle à notre réussite, est le consentement et la pleine participation des communautés autochtones sur les territoires et/ou les terres ancestrales où nous exerçons nos activités. En plus de ses autres terrains, NioBay détient une participation exclusive dans le projet de niobium James Bay, situé à 40 km au sud de Moose Factory, sur le territoire traditionnel de la Première Nation Moose Cree, dans les basses terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du niobium

Le niobium est un élément d’origine naturelle. Il s’agit d’un métal ductile, malléable et hautement résistant à la corrosion. Comme il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur incidence sur l’environnement, tout en augmentant leur valeur.

Mise en garde

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables, notamment les énoncés portant sur les plans de la Société. L’information prospective qui figure dans les présentes comprend notamment des énoncés portant sur des activités, des événements ou des faits nouveaux qui, selon NioBay, se produiront ou devraient se produire dans l’avenir, y compris des énoncés sur l’emploi prévu du produit tiré du placement, l’approbation définitive du placement par la TSXV et le traitement fiscal des actions accréditives et des bons de souscription accréditifs. Ces énoncés s’appuient nécessairement sur un certain nombre de convictions, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle les énoncés sont formulés et ceux-ci sont soumis à divers risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. La Société ne s’engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs si les convictions, les estimations ou les opinions de la direction ou d’autres facteurs devaient changer, sauf si la loi l’exige.

La TSXV ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la TSXV) n’assument aucune responsabilité à l’égard de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.

