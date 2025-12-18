Kitron får ordre på 44 millioner euro drevet av datasenter-elektrifisering

(2025-12-18) Kitron har mottatt en ordre på 44 millioner euro for produksjon og levering av avanserte elektroniske komponenter for energilagring og nettbalanseringssystemer. Ordren er nært knyttet til økende etterspørsel fra det raskt voksende datasentersegmentet, hvor storskala elektrifisering, robusthet og kraftbalansering har blitt kritisk.

– Ordren representerer en utvidelse av eksisterende virksomhet og understreker Kitrons rolle som pålitelig leverandør av kompleks, pålitelig elektronikk som støtter det globale skiftet mot mer energikrevende digital infrastruktur. Etter hvert som datasentre skalerer raskt, øker behovet for robuste løsninger for energilagring og balansering av nettet – og Kitron er godt posisjonert for å bidra i denne utviklingen, sier Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron.

Leveranser i henhold til ordren er planlagt å starte i 2026, og produksjonen vil finne sted ved Kitrons anlegg i USA, for å sikre nærhet til flere fremvoksende datasenterklynger.

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 3 000 ansatte, og driftsinntektene var 647 millioner euro i 2024.

