Kering: Publication mensuelle du nombre d’actions composant le capital et du nombre total de droits de vote (Décembre 2025)

Kering
Société anonyme au capital de 493 683 112 €
Siège social : 40, rue de Sèvres – 75007 PARIS
552 075 020 RCS PARIS

 Le 18 décembre 2025

Publication mensuelle du nombre d’actions composant le capital et du nombre total de droits de vote (articles L. 233-8 du code de commerce et 223-16 du règlement général de l’AMF)

Date d’arrêté des
informations		Nombre total d’actions
composant le capital		Nombre total de droits de vote
théoriques 1exerçables 2
 

15/12/2025

 		 

123 420 778		 

176 682 223		175 880 796

1 Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’AMF, le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions temporairement privées de droits de vote (actions autodétenues).

2 Déduction faite des actions privées du droit de vote.

