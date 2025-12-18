Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
18.12.2025 klo 18.30
Lassila & Tikanoja Oyj:n (Luotea Oyj osittaisjakautumisen täytäntöönpanosta alkaen) taloustiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2026
Lassila & Tikanoja Oyj (Luotea Oyj osittaisjakautumisen täytäntöönpanosta alkaen, arviolta 31.12.2025) julkistaa vuonna 2026 seuraavat taloudelliset katsaukset:
Tilinpäätöstiedote 2025, perjantaina 27.2.2026 klo 8.00
Osavuosikatsaus tammi – maaliskuu, keskiviikkona 6.5.2026 klo 8.00
Puolivuosikatsaus tammi – kesäkuu, torstaina 6.8.2026 klo 8.00
Osavuosikatsaus tammi – syyskuu, keskiviikkona 28.10.2026 klo 8.00
Lassila & Tikanoja Oyj:n (Luotea Oyj osittaisjakautumisen täytäntöönpanosta alkaen, arviolta 31.12.2025) vuosikertomus 2025 julkaistaan yhtiön uusilla verkkosivuilla viikolla 15 osoitteessa https://www.luotea.com/fi/.
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 29.4.2026. Kokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus erikseen myöhemmin.
LASSILA & TIKANOJA OYJ
Hilppa Rautpalo
Henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja
Lisätietoja:
Hilppa Rautpalo
puh +358 10 636 2810
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi