DEME haalt twee contracten binnen voor maritieme werken in Italië en Spanje

DEME’s Dredging & Infra-segment heeft twee contracten voor maritieme werken binnengehaald in Zuid-Europa, die de expertise op het gebied van milieusanering en kustbescherming in de verf zetten. In Italië zal DEME maritieme werken uitvoeren voor de prestigieuze 38ste America’s Cup-zeilwedstrijd in Napels, waaronder golfbrekers en sanering van de zeebodem op de site Bagnoli-Coroglio. In Spanje zal DEME drie stranden langs de Valenciaanse kustlijn herstellen via een grootschalig ophogingsproject, om erosie tegen te gaan en de kustlijn op lange termijn te beschermen.

