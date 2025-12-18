Capgemini SE : Déclaration du nombre d'actions et de droits de vote

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social à : Paris (17ème) 11, rue de Tilsitt
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 18 décembre 2025

Déclaration du nombre d’actions et de droits de vote
(en application de l’article L. 233-8 du Code de Commerce et de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

 

Date d’arrêté des informations

 		 

Nombre total d’actions composant le capital

 		 

Nombre total de droits de vote théoriques*

 
 

18 décembre 2025

 		 

169 928 671		 

169 928 671

* Le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote
(article 223-11 du Règlement Général de l’AMF).

