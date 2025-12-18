Capgemini SE : Réduction du capital

Contact investisseurs :

Réduction du nombre d’actions au capital de Capgemini

Paris, le 18 décembre 2025 – Capgemini annonce que le nombre d’actions composant le capital social de Capgemini SE s’établit désormais à 169 928 671 actions, en baisse de 1 418 800 actions par rapport au 31 décembre 2024 soit 0,8% du capital.

Cette réduction du capital démontre à nouveau la capacité de Capgemini à associer les collaborateurs au développement et à la performance du Groupe tout en assurant un retour attractif aux actionnaires avec une baisse du nombre d’actions en circulation.

La réduction nette du nombre d’actions au capital résulte de (i) la réalisation de l’augmentation de capital liée au 12ème plan d’actionnariat salarié (ESOP) à hauteur de 2 700 000 actions (cf. le communiqué du 27 novembre 2025), et (ii) l’annulation de 4 118 800 actions auto-détenues. Ces actions annulées avaient été rachetées aux fins de neutralisation de la dilution liée à ce plan ESOP d’une part, et au titre du programme pluriannuel de rachat d’actions d’autre part.

