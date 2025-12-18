Mundi Énergies lance avec Haffner Energy un réseau de Carrefours d’énergies renouvelables au Canada











Vitry-le-François, France / Manseau, Québec, Canada – 18 décembre 2025, 18h00 CET/12h00 EST

Mundi Énergies, société sœur de Machinerie Dubois, devient l’opérateur clé du déploiement, de la commercialisation et de la fabrication sous licence des technologies de Haffner Energy au Canada. Ce partenariat annoncé la semaine dernière vise à structurer, sur le deuxième plus vaste pays du monde, un vaste réseau de « Carrefours multi-énergies » capable de répondre aux enjeux de souveraineté et de transition énergétiques.







Une alliance stratégique aux retombées durables







Le partenariat entre Haffner Energy et Mundi Énergies permet :

la transformation énergétique de la biomasse résiduelle locale en ressources énergétiques à forte valeur ajoutée grâce à la technologie de thermolyse de Haffner Energy ;

l’accélération décisive de la commercialisation des technologies de Haffner Energy au Canada ;

la structuration durable de tissus économiques régionaux, contribuant directement à la transition énergétique au Canada.











Les Carrefours multi-énergies : un modèle québécois innovant







« Notre vision avec ces Carrefours est simple mais ambitieuse : transformer la biomasse résiduelle en énergies renouvelables locales, renforcer la souveraineté énergétique durable du Canada et créer un modèle socio-économique où chaque producteur et chaque communauté bénéficie directement des retombées économiques de chaque projet », indique Sylvain Perreault, fondateur et président de Mundi Énergies. « Cette initiative n’est pas seulement technologique, elle est profondément humaine et ancrée dans le local. »







Les Carrefours de production d’énergies renouvelables développés par Mundi Énergies et Machinerie Dubois visent à décarboner l’agriculture et le secteur forestier. Gaz naturel renouvelable (GNR) et électricité verte seront les énergies renouvelables produites dans un premier temps. Le GNR produit sera injecté dans les réseaux gaziers existants. Le CO2 biogénique produit sera valorisé.







Afin d’accroître leur compétitivité par l’exploitation des synergies et une résilience optimisée, les Carrefours intègreront plusieurs technologies complémentaires, notamment :

Thermolyse de la biomasse de Haffner Energy ;

Méthanisation ;

Énergie solaire et autres solutions renouvelables.







Dans un premier temps, vingt Carrefours seront déployés au Québec, renforçant la souveraineté énergétique et favorisant la transition vers une économie circulaire compétitive et autonome. L’ambition est de les répliquer à travers le Canada par la suite.







Une coentreprise structurante pour le Canada







Le partenariat est structuré autour d’une coentreprise canadienne qui sera détenue à 51% par Mundi Capital, société de gestion affiliée à Mundi Énergies, et 49 % par Haffner Energy. Elle aura pour mission de commercialiser et déployer les technologies de Haffner Energy au Canada, en adaptant les systèmes aux normes locales et en garantissant le respect des standards techniques de l’entreprise française.







Haffner Energy livrera à la coentreprise l’ingénierie et la part des équipements qui constituent le cœur de sa technologie.









« Ce partenariat marque une étape majeure pour Haffner Energy. Il nous permet de déployer de façon massive nos technologies à l’international tout en collaborant avec des partenaires locaux disposant d'un réseau très structuré, et en contribuant significativement à la décarbonation et la souveraineté énergétique du Canada », souligne Philippe Haffner, co-fondateur et Président-Directeur Général de Haffner Energy.





Une équipe canadienne visionnaire





Mundi Énergies, Machinerie Dubois et Mundi Capital apportent une combinaison rare d’expertise industrielle, financière et en gestion de projets innovants, ainsi que la sécurisation durable des approvisionnements nécessaires au déploiement des projets.





Sylvain Perreault, fondateur de Mundi Énergies et Mundi Capital, et actionnaire de Machinerie Dubois, est le visionnaire derrière les Carrefours multi-énergies, un concept visant à créer des synergies entre agriculture, énergie renouvelable et développement régional. Il est secondé par une équipe chevronnée et multidisciplinaire, ainsi que par des partenaires stratégiques couvrant tous les domaines nécessaires au déploiement des Carrefours.





Un premier projet industriel





La première commande ferme planifiée durant le premier trimestre 2026 portera sur un module de production de syngaz de 5 MW, pour un montant minimum de 4,2 M€, destinée à la production de biométhane et biodiesel. Il s’agira du projet d’amorçage de la coentreprise.





À propos de Haffner Energy

Haffner Energy conçoit et fournit des solutions pour la production de carburants renouvelables compétitifs. Forte de 32 ans d'expérience dans la conversion de tous les types de biomasse en biocarburants, elle a développé des technologies propriétaires innovantes de thermolyse et de gazéification de la biomasse qui permettent de produire du gaz, de l'hydrogène et du méthanol renouvelables ainsi que du Carburant d’Aviation Durable (SAF). L'entreprise contribue également à régénérer la planète, par la co-production de CO2 biogénique et de biocarbone (ou char/biochar).









Relations presse





Haffner Energy

Laetitia Mailhes

laetitia.mailhes@haffner-energy.com

+33 (0)6 07 12 96 76





Mundi Énergies

Lilianne Trudel

lilianne.trudel@mundienergies.com

+1 418 932 8766









Relations investisseurs





Haffner Energy

investisseurs@haffner-energy.com









Pièce jointe