INEA rehausse sa perspective de croissance du cash-flow/action

en 2025 suite à la cession d’un actif non stratégique

Paris, le 18 décembre 2025

INEA (ISIN : FR0010341032), acteur de référence de l’immobilier tertiaire en Régions et leader du Green Building, annonce avoir cédé ce jour une plateforme logistique de près de 14 700 m² détenue par sa filiale Flex Park et située à Saint-Ouen-L’Aumône (95).

Cet immeuble, entièrement loué au spécialiste de la logistique multicanal STACI, avait été acquis en 2007 en sale & lease back. Il ne constituait plus un actif stratégique pour Flex Park, dont le patrimoine est composé de parcs d’activité nouvelle génération.

Cette transaction, d’un montant de 15 millions d'euros, s’inscrit dans la stratégie d’arbitrage initiée par INEA en début d’année. Après la vente de deux immeubles de bureaux situés à Nancy et Strasbourg plus tôt dans l’année pour 3 millions d’euros, cette cession contribuera à améliorer le ratio LTV de la foncière.

Philippe Rosio, Président-directeur général d’INEA :

« La plateforme de Saint-Ouen-L’Aumône, soumise à la règlementation ICPE, constituait une exception dans le patrimoine d’INEA. Sa cession nous permet de relever significativement la perspective de croissance minimale du cash-flow/action sur l’exercice, de +10 % initialement à +40 % désormais. La poursuite de cette politique d’arbitrages ciblés favorisera l’amélioration de la structure financière de la Société. »

Conseils : Cushman&Wakefield et étude notariale Allez&Associés.

Agenda financier 2026

14 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2025

trimestre 2025 17 février : Résultats 2025

15 avril : Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2026

trimestre 2026 20 mai : Assemblée Générale 2026

9 juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2026

trimestre 2026 23 juillet : Résultats semestriels 2026

14 octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026

À propos d’INEA

Créée en mars 2005, INEA est une SIIC qui investit dans des immeubles tertiaires neufs ou récents situés dans les principales métropoles régionales françaises. INEA possède un patrimoine de qualité répondant à la demande de ses locataires, principalement des filiales de grands groupes privés ou publics et se positionne comme l’un des leaders du Green Building en France.

Au 30 juin 2025, son patrimoine est constitué de 83 sites immobiliers représentant une surface locative totale de près de 480 000 m² et une valeur de 1 236 M€, offrant un rendement potentiel de 7,5 %.

Plus d’information : www.fonciere-inea.com

Compartiment B Euronext Paris - ISIN : FR0010341032

Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP

Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France

Membre des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable at CAC® All-share





