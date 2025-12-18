WORLDLINE : AGE - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Assemblée Générale Extraordinaire

du 8 janvier 2026

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Paris La Défense, le 18 décembre 2025 – Les actionnaires de Worldline [Euronext: WLN] sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le jeudi 8 janvier 2026 à 10 heures au Cloud Business Center – 10 bis rue du Quatre Septembre – 75002 Paris

L’avis préalable de réunion comportant l’ordre du jour, les projets de résolutions et les modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du

3 décembre 2025 n°145. L’avis de convocation sera publié au BALO le 19 décembre 2025.

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée Générale sera retransmise en direct (en français et en anglais) sur le site Internet de la Société (Assemblée des Actionnaires).

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les documents préparatoires à l’Assemblée Générale ainsi que le formulaire de vote par correspondance ou par procuration sont publiés et sont consultables sur le site internet de la Société ( Assemblée des Actionnaires ).

Pour toute information ou question, vous pouvez contacter le département Relations Investisseurs.

A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] accélère la croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement, simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une expertise locale et des solutions personnalisées à destination de centaines de marchés et d’industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2024.

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

RELATIONS INVESTISSEURS

Laurent Marie

E laurent.marie@worldline.com

Peter Farren

E peter.farren@worldline.com

COMMUNICATION

Sandrine van der Ghinst

E sandrine.vanderghinst@worldline.com

Hélène Carlander

E helene.carlander@worldline.com

