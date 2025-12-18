CARBIOS maintient son objectif de construction de l’usine de Longlaville avec un calendrier ajusté

CARBIOS réaffirme son ambition de poursuivre le projet de construction de l’usine à Longlaville en décalant le calendrier prévisionnel de trois mois.

Le projet de construction de l’usine est aujourd’hui conforté par : Des contrats de pré-commercialisation couvrant près de 50 % de la capacité de production du futur site industriel de Longlaville. Des avancées significatives dans la structuration des financements complémentaires nécessaires au redémarrage du projet. Des aides publiques confirmées à hauteur de 42,5 millions d’euros.







Une part minoritaire1 des besoins de financement reste encore à sécuriser pour pouvoir engager le projet. CARBIOS se donne l'objectif d'y parvenir d'ici la fin du premier trimestre 2026.

Avec plus de 55 M€ euros de trésorerie projetée à fin d'année 2025 2 , CARBIOS dispose de visibilité sur son horizon de financement au-delà des douze prochains mois tout en conservant ses capabilités stratégiques, et continue de piloter ses coûts de manière rigoureuse.

CARBIOS reste pleinement mobilisée dans la commercialisation de licences de sa technologie, et après le succès avec Wankai, ambitionne de commercialiser de nouvelles licences en Europe et en Amérique du Nord et du Sud.

Clermont-Ferrand (France), 18 décembre 2025 (18h30 CET). CARBIOS (Euronext Growth Paris : ALCRB) réaffirme son ambition de poursuivre le projet de construction de l’usine à Longlaville, en ajustant le calendrier prévisionnel par un report de trois mois.

En 2025, CARBIOS a signé des contrats de pré-commercialisation couvrant près de 50 % et œuvre à sécuriser des engagements pour atteindre dans les plus brefs délais 70 % de la capacité de production du futur site industriel de Longlaville. L’ensemble des engagements commerciaux ainsi conclus dans les secteurs de la cosmétique, de la boisson et des filaments textiles pour pneumatiques confirme l’intérêt marqué du marché pour du PET biorecyclé produit grâce à la technologie conçue et développée par CARBIOS.

Cette dynamique de pré-commercialisation a contribué à faire progresser de manière significative la structuration des financements nécessaires à la reprise du projet de construction de cette première usine de biorecyclage du PET sur le territoire français, et à couvrir la part principale des fonds nécessaires au financement du projet d'usine3.

Il est prévu que l'usine sera autonome financièrement vis-à-vis de CARBIOS (financement sans recours sur CARBIOS).

Le financement de ce projet industriel, repose sur des financements privés (en dette et en capital) et sur des aides publiques confirmées à hauteur de 42,5 millions d'euros.

Une part minoritaire1 des besoins de financement reste encore à sécuriser pour pouvoir engager le projet. CARBIOS se donne l'objectif d'y parvenir d'ici la fin du premier trimestre 2026. Dans ce cas, la mise en service de l’usine devrait intervenir au cours du premier semestre 2028.

CARBIOS reste par ailleurs pleinement mobilisée dans la commercialisation de licences de sa technologie avec une première signature le 2 décembre 2025 d’un partenariat stratégique avec Wankai New Materials pour déployer sa technologie de biorecyclage du PET en Asie4. En outre, la Société ambitionne de commercialiser de nouvelles licences en Europe et en Amérique du Nord et du Sud.

###

À propos de CARBIOS :

CARBIOS est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, CARBIOS développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. CARBIOS est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par CARBIOS et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec CARBIOS dans un consortium textile. CARBIOS fait partie de la communauté mondiale des entreprises labellisées B Corp™ qui transforment leur modèle d’entreprise au service du bien commun.

Visitez le site www.carbios.com pour en savoir plus sur les biotechnologies au service de la circularité des plastiques et textiles.

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, et non des données historiques, et ne doit pas être interprété comme une garantie que les faits et données énoncés se produiront. Ces déclarations prospectives sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par CARBIOS. CARBIOS opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. L’entreprise n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait conduire à des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute déclaration prospective. CARBIOS attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats, ses flux de trésorerie réels, ses partenariats, ses contrats ainsi que l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère peuvent être significativement différents de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie, ses partenariats, ses contrats et l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère sont conformes aux informations contenues dans le présent document, ces résultats ou évolutions peuvent ne pas constituer une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de CARBIOS. Les lecteurs sont aussi invités à examiner attentivement les facteurs de risque décrits dans le document de référence universel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF"), ainsi que dans le rapport financier semestriel disponible gratuitement sur le site internet de la Société. En cas de survenue de tout ou partie de ces facteurs de risque ou autres, CARBIOS ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute décision ou action prise en relation avec les informations et/ou déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ou de tout dommage y afférent. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse. CARBIOS ne s'engage pas à publier des mises à jour de ces informations ou des hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, sauf en cas d'obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

1 De l'ordre de 10 %.

2 Comparé à 72M€ au 30 juin 2025.

3 À savoir les coûts de construction, d’équipements, d’ingénierie et de démarrage, les frais de contingences pour faire face aux aléas inhérents à tout projet industriel, le besoin en fonds de roulement de la future usine, les coûts de fonctionnement de cette entité industrielle jusqu’à ce qu’elle devienne profitable ainsi que le remboursement à venir des intérêts d’emprunt et du capital.

4 CARBIOS et Wankai New Materials signent l’accord définitif constitutif d’un partenariat stratégique pour déployer à très grande échelle la technologie de biorecyclage du PET de CARBIOS en Asie

