Bleecker : Bleecker : REVENUS LOCATIFS DU 1ER TRIMESTRE 2025/2026

BLEECKER





COMMUNIQUE DE PRESSE

REVENUS LOCATIFS DU 1ER TRIMESTRE 2025/2026

Paris, le 18 décembre 2025, à 18h45 (heure de Paris)

Le Groupe BLEECKER annonce des revenus locatifs (loyers facturés) de 6 874 K€ pour le 1er trimestre de l’exercice ouvert le 1er septembre 2025, contre 6 311 K€ pour le 1er trimestre de l’exercice ouvert le 1er septembre 2024.

Tableau des revenus locatifs trimestriels (loyers facturés)

En milliers d’euros Exercice en cours

du 01.09.2025 au 31.08.2026 Exercice précédent

du 01.09.2024 au 31.08.2025 Variation

(%) 1er trimestre 6 874 6 311 +8,92 %

La variation positive des revenus locatifs, par rapport au 1er trimestre de l’exercice précédent, résulte principalement des acquisitions réalisées au cours de l’exercice clos le 31 août 2025.

À périmètre constant, les revenus locatifs progressent également, portés principalement par l’entrée en vigueur de nouveaux baux et l’indexation de loyers.

Ventilation des revenus locatifs du 1er trimestre de l’exercice ouvert le 1er septembre 2025, par secteur géographique

Affectation Revenus locatifs

(loyers facturés) (K€) % PARIS 6 592 95,90 % ILE DE France 282 4,10 % TOTAL 6 874 100 %

























Le Groupe, ses perspectives

BLEECKER adapte sa politique d’investissement en immeubles de bureaux parisiens ainsi que sur les parcs et locaux d’activités récents en Ile de France compte tenu de la situation macroéconomique et internationale. Néanmoins, fort d'un portefeuille d'actifs essentiellement parisiens et restructurés et bénéficiant d'un taux d'occupation élevé, BLEECKER demeure attentif aux opportunités qu’offre le marché concernant les actifs sécurisés de très bonne qualité, les locaux d’activité récents, implantés stratégiquement et présentant une synergie avec les actifs déjà acquis par le Groupe ; ainsi que ceux présentant une forte création de valeur.

BLEECKER poursuit également sa stratégie de valorisation de ses actifs en patrimoine par :

- la réalisation de programmes de travaux de repositionnement,

- le développement de la certification environnementale BREEAM-IN-USE sur ses actifs les plus significatifs.

BLEECKER poursuit par ailleurs la consolidation de sa dette en saisissant les opportunités de financement bancaire en vue notamment de refinancer et sécuriser l’endettement existant.

BLEECKER reste également susceptible de poursuivre ses arbitrages d’actifs matures ou non stratégiques, afin d’investir dans de nouveaux projets immobiliers, offrant une rentabilité attractive et/ou disposant d’un potentiel de revalorisation à moyen ou long terme.

BLEECKER demeure confiant dans la poursuite de sa stratégie, grâce notamment à son positionnement qui est un atout majeur. Compte tenu du contexte économique généré par la situation macroéconomique et internationale, BLEECKER se réserve, néanmoins, la faculté d’étudier d’autres thèses d’investissement.

Compartiment B d’Euronext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext – ISIN FR0000062150

