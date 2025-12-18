Communiqué - Acquisition par étapes de Raselli Franco Group - 18 12 2025





COMMUNIQUÉ DE PRESSE



18 décembre 2025











KERING ANNONCE L’ACQUISITION PAR ÉTAPES DE RASELLI FRANCO GROUP,

ACTEUR MAJEUR DE LA FABRICATION DE JOAILLERIE

L’un des plus grands manufacturiers indépendants de joaillerie de luxe en Europe

Prise de participation initiale de 20 %, avec trajectoire d’acquisition à 100% d'ici 2032

Une étape majeure pour Kering, avec la création d’une plateforme de croissance future dans la joaillerie

Kering annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir Raselli Franco Group, entreprise familiale et partenaire clé, réputé pour son expertise et son excellence dans la fabrication de pièces de joaillerie et haute joaillerie pour les plus grandes marques de luxe. Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de Kering visant à soutenir la croissance à long terme de ses Maisons et à renforcer son contrôle sur sa chaîne de valeur.

Fondé en 1969, Raselli Franco Group est reconnu internationalement pour son expertise exceptionnelle et sa capacité d'innovation dans le prototypage et la fabrication de joaillerie. Dotée de manufactures de pointe, l'entreprise s'appuie sur une gamme unique de savoir-faire lui permettant de couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur, de l'approvisionnement en matières premières et pierres précieuses à la R&D, la conception, la création de composants, l'assemblage et le contrôle qualité. Sa maîtrise du moulage et de l'usinage CNC (computer numerical control) qui permet de sculpter, graver et façonner les matériaux les plus précieux avec une précision exceptionnelle, représente une compétence unique dans l'industrie et un atout majeur pour la fabrication de joaillerie et de haute joaillerie. Son engagement de longue date en faveur des normes les plus élevées en matière de qualité, d'innovation et de traçabilité en a fait un partenaire stratégique de Kering depuis plusieurs décennies.

Les Maisons de joaillerie de Kering – Boucheron, Pomellato, Dodo et Qeelin – sont portées par une forte dynamique et une récurrence significative de leurs revenus qui leur confère une grande résilience à long terme. Cette acquisition renforce les capacités de production de Kering, consolide encore son excellence en matière d'artisanat et soutient ses ambitions élevées dans le segment de la joaillerie.

L'acquisition sera réalisée en plusieurs étapes, à commencer par une prise de participation initiale de 20% au premier trimestre 2026, pour un montant de 115 millions d'euros. L'accord prévoit une trajectoire précise pour l'acquisition de la totalité des parts d'ici 2032. La finalisation de la transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles et aux autorisations réglementaires.

Luca de Meo, Directeur général de Kering, a commenté : « Cette acquisition marque une étape stratégique pour Kering et illustre notre ambition dans le domaine de la joaillerie. Raselli Franco Group allie un savoir-faire et une capacité d'innovation exceptionnels, ancrés dans un riche héritage et un engagement fort en faveur du développement durable. En sécurisant des capacités de production essentielles pour notre activité joaillière, ce partenariat renforcera notre chaîne de valeur et accélérera la croissance de nos Maisons. Il reflète notre engagement indéfectible en termes d’excellence et notre détermination à façonner l'avenir de la joaillerie. »

Andrea Raselli, CEO de Raselli Franco Group, a souligné : « Je me réjouis de cet accord avec Kering. Il va nous renforcer et nous permettre de continuer à servir, dans toute la mesure de notre savoir-faire, les Maisons avec lesquelles nous sommes fiers de collaborer depuis tant d'années. En tant qu'entreprise familiale, nous partageons les mêmes valeurs d'excellence, d'innovation et d'agilité, ainsi que la même ambition de contribuer à l'avenir de la joaillerie. »



