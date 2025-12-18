BitMEX lanza Gala de Fin de Año: gana parte de un fondo de premios de 3,5 BTC

VICTORIA, Seychelles, Dec. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMEX, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más seguras, anunció hoy el lanzamiento de su Gala de Fin de Año, que permitirá a los traders competir por su parte de un fondo de premios de 3 BTC, además de 0,5 BTC en recompensas adicionales, con cinco consolas Sony PlayStation 5 Pro disponibles mediante un sorteo al azar.

La competencia se llevará a cabo del 18 de diciembre de 2025 a las 12:00 a. m. (UTC) hasta el 16 de enero de 2026 a las 11:59 p. m. (UTC). Los usuarios pueden participar en cualquier momento durante el período de la campaña.

Las recompensas se distribuirán en tres tablas de clasificación:

Mayor volumen de trading: el 80 % del fondo total de premios se compartirá entre los 100 mejores traders clasificados por volumen de trading

Para participar en la Gala de Fin de Año, los traders deben estar completamente verificados en BitMEX. Los detalles de la competencia y el registro pueden encontrarse aquí.

Acerca de BitMEX

BitMEX es la plataforma de intercambio original (OG) de derivados cripto, que ofrece a traders profesionales una plataforma diseñada para satisfacer sus necesidades mediante baja latencia, profunda liquidez nativa de cripto y confiabilidad inigualable.

Desde su fundación, ninguna criptomoneda se ha perdido por intrusión o hackeo, lo que permite a los usuarios de BitMEX operar con la tranquilidad de que sus fondos están seguros. Asimismo, cuentan con acceso a los productos y herramientas necesarios para ser rentables.

BitMEX también fue uno de los primeros exchanges en publicar sus datos on-chain de pruebas de reservas y pruebas de pasivos. El exchange continúa publicando estos datos dos veces por semana, demostrando que almacena y segrega de forma segura los fondos que se le confían.

Para más información sobre BitMEX, visite el BitMEX Blog o www.bitmex.com y siga Telegram, Twitter, Discord, y sus comunidades en línea. Para más información, comuníquese con press@bitmex.com.

