La Financière Canoe annonce une distribution spéciale autre qu’en espèces estimative pour le Fonds de revenu Canoe EIT

CALGARY, Alberta, 18 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Financière Canoe (le « Gestionnaire ») a annoncé aujourd’hui une distribution spéciale autre qu’en espèces estimative pour le Fonds de revenu Canoe EIT (Le « Fonds ») (TSX – EIT.UN) comme indique dans le tableau ci-dessous. La distribution spéciale autre qu’en espèces est distincte des distributions versées en espèces précédemment déclarées.

La date de clôture des registres pour la distribution spéciale autre qu’en espèces est le 31 décembre 2025. La date de paiement sera le 15 janvier 2026, mais aucun paiement physique ne sera effectué comme ce serait dans le cas avec une distribution en espèces.

Date de clôture des registres Date de paiement Distribution spéciale autre qu’en espèces estimative par unité d'EIT.UN 31 décembre 2025 15 janvier 2026 0,42 $

Le montant de la distribution spéciale autre qu’en espèces n’est qu’une estimation et assujetti au changement jusqu’au 31 décembre 2025. Le Gestionnaire prévoit publier un communiqué de presse le 9 janvier 2026 ou vers cette date pour confirmer le montant final de la distribution spéciale autre qu’en espèces.

Le Fonds est tenu de distribuer tout revenu net ou gain en capital avant la fin de son année d’imposition. La distribution spéciale autre qu’en espèces du Fonds représente d’une façon générale des gains en capital réalisés résiduels et un revenu net non distribué auparavant.

La distribution spéciale autre qu’en espèces sera réinvestie dans des parts supplémentaires du Fonds. Les parts supplémentaires seront immédiatement regroupées avec les parts précédemment en circulation, de sorte que le nombre des parts en circulation après la distribution sera égal au nombre de parts en circulation avant la distribution.

La distribution spéciale autre qu’en espèces augmentera le prix de base rajusté de chaque porteur de parts pour le Fonds.

Le montant imposable réel de toutes les distributions pour l’année 2025, y compris les caractéristiques fiscales des distributions, sera déclaré aux courtiers à travers Systèmes de compensation et de règlement Inc. (SCR) au début de l’année 2026.

À propos du fonds de revenu Canoe EIT

Le fonds de revenu Canoe EIT est l’un des fonds de placement à capital fixe les plus importants au Canada; il vise à maximiser les distributions mensuelles et l’appréciation du capital en investissant dans un portefeuille largement diversifié de titres de haute qualité. Coté à la Bourse de Toronto sous le symbole EIT.UN, le fonds est activement géré par Robert Taylor, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille de Canoe Financial.

À propos de la Financière Canoe

Financière Canoe est l’une des sociétés de fonds communs de placement connaissant la croissance la plus rapide au Canada qui gère des actifs d’une valeur à 22,0 milliards de dollars parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés et de produits de capital-investissement du secteur de l’énergie. Fondée en 2008, Financière Canoe est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l’établissement d’un patrimoine financier pour les Canadiens. À partir de son siège social de Calgary, Canoe a étendu ses opérations à l’ensemble du Canada, comptant des bureaux à Toronto et à Montréal.

Le présent communiqué ne doit pas être distribué aux agences de transmission américaines ni diffusé aux États-Unis.

Cette présentation peut contenir des énoncés prospectifs et des prévisions concernant l'économie, les marchés financiers, les secteurs industriels et des titres ou des placements.