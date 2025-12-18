BlackRock® Canada annonce des changements à certains FNB

TORONTO, 18 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE : BLK), annonce que, avec prise d’effet le 18 décembre 2025, les frais de gestion annuels des fonds négociés en bourse iShares suivants (les « Fonds iShares ») seront modifiés comme suit :

Nom Symbole boursier Frais de gestion actuels1) Nouveaux frais de gestion1) iShares Core Balanced ETF Portfolio XBAL 0,18 % 0,17 % iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio XCNS 0,18 % 0,17 % iShares Core Equity ETF Portfolio XEQT 0,18 % 0,17 % iShares Core Growth ETF Portfolio XGRO 0,18 % 0,17 % iShares Core Income Balanced ETF Portfolio XINC 0,18 % 0,17 %

1) Exprimés en tant que pourcentage annualisé de la valeur liquidative quotidienne du Fonds iShares. Le cas échéant, BlackRock Canada ou un membre de son groupe a droit à une rémunération en contrepartie des services qu’il rend en qualité de gestionnaire de chaque FNB iShares dans lequel ce Fonds iShares peut investir (une « rémunération relative à un produit sous-jacent » et, collectivement avec les frais de gestion devant être versés à BlackRock Canada, la « rémunération annuelle totale »). Comme la rémunération relative à un produit sous-jacent est incluse dans la valeur marchande des FNB iShares dans lesquels ce Fonds iShares peut investir, elle est prise en charge indirectement par ce Fonds iShares. BlackRock Canada rajustera les frais de gestion qui lui seront payables par ce Fonds iShares pour s’assurer que la rémunération annuelle totale versée directement ou indirectement à BlackRock Canada et aux membres de son groupe par ce Fonds iShares n’excédera pas le pourcentage de la valeur liquidative indiqué ci-dessus. La rémunération annuelle totale ne comprend pas la TVH. La rémunération relative à un produit sous-jacent qui est indirectement prise en charge par ce Fonds iShares est calculée et cumulée chaque jour et est versée au moins une fois par année.

Cette mesure s’inscrit dans l’examen régulier de la stratégie de tarification de la société afin de tenir compte de la croissance continue de ses gammes de produits et de la capacité à tirer parti de son envergure au profit des investisseurs. Aucun changement n’est apporté aux objectifs de placement et aux symboles boursiers du XBAL, du XCNS, du XEQT, du XGRO et du XINC. Les porteurs de parts actuels du XBAL, du XCNS, du XEQT, du XGRO et du XINC n’ont aucune mesure à prendre par suite de ce changement.

À propos de BlackRock

BlackRock vise à aider de plus en plus de gens à savourer un confort financier. À titre de fiduciaire pour le compte d’investisseurs et de fournisseur de premier plan de technologies financières et en rendant l’investissement plus facile et plus abordable, nous aidons des millions de gens à accumuler des épargnes qui leur serviront toute leur vie. Pour de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez visiter www.blackrock.com/corporate (en anglais seulement).

À propos de iShares

iShares tire parti des possibilités qu’offrent les marchés pour combler les besoins en constante évolution des investisseurs. Grâce à plus de 20 ans d’expérience, à une gamme d'environ 1 700 fonds négociés en bourse (« FNB ») de calibre mondial et à un actif sous gestion de 5,2 billions de dollars américains au 30 septembre 2025, iShares continue d’ouvrir la voie au secteur des finances. Les fonds iShares sont pourvus par l’équipe d’experts en gestion de portefeuille et du risque de BlackRock.

Les FNB iSharesMD sont gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés à un placement dans les FNB iShares. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d’effectuer un placement. Les placements des fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs varient fréquemment et le rendement passé n’est pas indicatif du rendement à venir. Les décisions en matière de fiscalité et de placement ainsi que toute autre décision connexe devraient être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d’un professionnel qualifié.

Personne-ressource pour les médias :

Sydney Punchard

Adresse courriel : Sydney.Punchard@blackrock.com