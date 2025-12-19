Gereglementeerde informatie - voorkennis

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 19 december 2025 – 7:00 AM CET

Fagron versnelt globale expansie met twee strategische overnames en verkrijgt belangrijke licentie in Noord Amerika

Fagron, de toonaangevende wereldwijde speler in farmaceutische bereidingen, is verheugd om twee strategische overnames aan te kondigen. Deze overnames helpen om onze globale aanwezigheid verder te versterken en capaciteiten te diversifiëren. Amber Compounding Pharmacy is een gevestigde speler in de aantrekkelijke bereidingsmarkt van Singapore en Maleisië. Door deze overname zet Fagron een tweede belangrijke stap in de APAC regio na de eerdere overname van Bella Corp in Australië. Vepakum is een producent gespecialiseerd in verpakkingen, deze overname zal bijdragen aan de expansie van Fagron in een nieuw marktsegment. De afronding van de Vepakum overname is afhankelijk van goedkeuring door de Braziliaanse mededingingsautoriteiten.

Met deze overnames blijft Fagron sterk gericht op het verder uitrollen van de groeistrategie en focus op operationele efficienties gecombineerd met zorgvuldig balansbeheer. Dit zijn belangrijke factoren die duurzame waardecreatie ondersteunen en Fagron positioneren voor lange termijn succes.

De ondernemingen verwachten een gezamenlijke jaarlijkse omzet van ongeveer €26 miljoen en een EBITDA-marge die boven de gemiddelde groepsmarge van Fagron ligt. De gecombineerde overnamesom bedraagt ongeveer €55 miljoen. Dit resulteert in een gemiddelde ondernemingswaarde versus EBITDA multiple van rond 8x.

Daarnaast heeft het bedrijf voor haar nieuwe Anazao Health-faciliteit in Tampa de licentie van de California State Board of Pharmacy verkregen, dit maakt het verzenden van patiënt specifieke bereidingen naar California mogelijk. Dit versterkt Fagron’s positie in één van de grootste en strengst gereguleerde zorgmarkten in Noord-Amerika en vergroot het vermogen om patiënten en zorgverleners hoogwaardige, gepersonaliseerde oplossingen aan te bieden.

Amber Compounding Pharmacy

Amber onderscheidt zich als een gerenommeerde en gevestigde marktleider met vijf strategische locaties in Singapore en Maleisië. Als één van de toonaangevende bereiders in de regio is Amber goed gepositioneerd om steriele bereidingen in de toekomst te introduceren. Met een divers klantenbestand waaronder klinieken, ziekenhuisapotheken en distributeurs, levert het bedrijf oplossingen aan lokale en internationale markten en wordt algemeen erkend als een drijvende kracht in het bereidings-segment waar bereidingen per capita snel groeit.

Vepakum

Vepakum is een gecertificeerd bedrijf met twee vestigingen in São Paulo, Brazilië. Het bedrijf biedt hoogwaardige verpakkingsoplossingen en stelt Fagron in staat zich te positioneren in dit nieuwe marktsegment en tevens schaalvoordelen te realiseren door gezamenlijke verpakking, distributie en gedeelde diensten.

Licentie update

De California State Board of Pharmacy heeft een licentie toegekend aan Anazao’s Health faciliteit in Tampa, Florida. Hiermee wordt goedkeuring verleend voor het verzenden van bereidingen op voorschriftbasis naar California. Deze mijlpaal is een belangrijke stap in het opzetten van een kust- tot -kust nationaal platform voor onze Gezondheids- en welzijns activiteiten, die zowel 503A (patiënt specifieke) als 503B (uitbestede) diensten omvat.

Deze ontwikkeling stelt ons in staat om onze activiteiten binnen het Gezondheids- en welzijnssegment in Noord-Amerika te versterken en onze aanwezigheid in Californië verder uit te bouwen, terwijl we tegelijkertijd de activiteiten in de voormalige vestiging in Tampa kunnen stopzetten. Door overlappende kosten te elimineren en de operaties te consolideren, zullen we het serviceniveau voor onze klanten verder verbeteren.

Na het verkrijgen van deze licentie zijn alle Fagron-vestigingen in Noord-Amerika gemachtigd om bereidingen naar Californië te verzenden. Met deze verandering wordt onze rijkwijdte en operationele flexibiliteit aanzienlijk vergroot.

Organisatorische veranderingen

Klaus Röhrig is vrijwillig teruggetreden uit de Raad van Bestuur per 30 november 2025. Hij vertegenwoordigde Active Ownership S.à r.l. (AOC), dat indirect een aandelenbelang houdt in Fagron. Wij danken Klaus voor zijn waardevolle bijdragen. Philipp Klecka is door co-optatie benoemd als niet-uitvoerend bestuurder namens AOC, met ingang van 1 december 2025.

Over Fagron

Fagron is het toonaangevende internationale bedrijf dat actief is op het gebied van farmaceutische compounding en zich richt op het leveren van gepersonaliseerde geneesmiddelen aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 35 landen over de hele wereld.

Het Belgische bedrijf Fagron NV is gevestigd op Venecoweg 20A in Nazareth en is genoteerd op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het tickersymbool 'FAGR'. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd door het Nederlandse bedrijf Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

Belangrijke informatie met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde uitspraken in dit persbericht kunnen als toekomstgericht worden beschouwd. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en worden beïnvloed door verschillende risico's en onzekerheden. Fagron kan derhalve geen enkele garantie bieden dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen daadwerkelijk werkelijkheid zullen worden en kan geen enkele verplichting aanvaarden om enige toekomstgerichte verklaring te actualiseren of te herzien als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of om enige andere reden.

In het geval van verschillen tussen de Engelse vertaling en het Nederlandse origineel van dit persbericht prevaleert de Nederlandse versie.

