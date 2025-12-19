SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 19. december 2025

Selskabsmeddelelse nr. 75 – 19.12.2025

Danish Aerospace Company A/S skifter Certified Advisor

Danish Aerospace Company A/S

CVR nr.: 12 42 42 48

Danish Aerospace Company A/S (“DAC eller “Selskabet”) får ny Certified Advisor i det nye år grundet opsigelse af aftale med nuværende.

Da nuværende Certified Adviser (CA) ikke fremadrettet vil udbyde CA ydelsen, har DAC modtaget en opsigelse af samarbejdet fra Baker Tilly Corporate Finance, og har derfor været på udkig efter en ny Certified Advisor.

Selskabet har nu indgået aftale HC Andersen Capital, en godkendt Certified Advisor af Nasdaq First North Growth Market Denmark, som ny Certificed Advisor. Aftalen gælder fra den 1. januar 2026.

Kontakt venligst nedenstående, for yderligere oplysninger:

Danish Aerospace Company A/S:

Bestyrelsesformand Niels Heering

Mobil: +45 40 17 75 31

Adm. direktør Thomas A.E. Andersen

Mobil: +45 40 29 41 62

Mail: ta@danishaerospace.com

www.DanishAerospace.com

Certified Adviser:

Baker Tilly Corporate Finance P/S

Poul Bundgaards Vej 1

DK-2500 Valby

Tlf.: +45 33 45 10 00

www.bakertilly.dk

Om Danish Aerospace Company A/S:

Danish Aerospace Company er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med avanceret medicinsk udstyr, og andre tekniske områder, primært inden for rumfart og andre ekstreme miljøer.

Selskabets produkter er baseret på mange års specialiseret forskning og udvikling. Dette består i design, integration og anvendelse af såvel nye som etablerede medicinske teknologier til de udfordringer og anderledes betingelser, der findes i rummets vægtløshed. Disse produkter er med til at bringe teknologien fra rumfart, og erfaring fra ophold i rummet, ned på Jorden til gavn for almindelige mennesker.

Danish Aerospace Company beskæftiger ingeniører og teknikere indenfor både mekanik, elektronik og software der leverer avancerede tekniske produkter og teknisk service til vores kunder. De specialiserer sig i kundespecifikke design, udvikling, produktion, certificering, vedligeholdelse, afprøvning og drift af medicinsk udstyr til bemandet rumfart og andre ekstreme miljøer. Til dato er omkring 3,2 ton af firmaets udstyr blevet sendt i rummet.

Firmaets kvalitetssystem er certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015, BS EN 9100:2018 teknisk ækvivalent med AS9100D, som er den anerkendte standard på området.