„INVL Baltic Sea Growth Fund“ pardavė MBL akcijas „MidEuropa“ valdomam fondui

„INVL Baltic Sea Growth Fund“, pirmaujantis Baltijos šalyse privataus kapitalo fondas, pardavė visą savo turimą Danijos „MBL Group“ akcijų paketą privataus kapitalo investuotojui „MidEuropa“. MBL yra viena iš pirmaujančių Europoje užsakomosios gamybos ir produktų vystymo (CDMO) įmonių, kurios veikla – medicininės mobilumo, reabilitacijos ir slaugos įrangos gamyba. Įkūrėjų Lauritsen šeima reinvestavo reikšmingą sumą, o Martin Lauritsen ir toliau liks įmonės generaliniu direktoriumi, pranešė sandorio dalyviai. Tai antroji „INVL Baltic Sea Growth Fund“ parduota portfelio įmonė, ir po šio antrojo pasitraukimo iš investicijų fondas bus grąžinęs investuotojams visą jų į fondą investuotą kapitalą. Fondas toliau aktyviai valdo dar 7 portfelio investicijas.
„Į MBL investavome 2020 m. viduryje, per pirmąją COVID-19 bangą, nes matėme didelį įmonės potencialą. Džiaugiamės matydami, kad nuo mūsų investicijos pradžios bendrovės EBITDA beveik patrigubėjo. Labai vertiname Lauritsen šeimos gebėjimą suprasti klientų poreikius ir juos įgyvendinti aukščiausio lygio inžineriniais sprendimais. Jų Bendrovės kuriami produktai gerina žmonių gyvenimo kokybę. MBL tapo pasaulinio lygio CDMO, esame tikri, kad kartu su naujais partneriais įmonė ir toliau sėkmingai plės savo veiklą“, – sako „INVL Baltic Sea Growth Fund“ partneris Nerijus Drobavičius.
Ashwin Roy, „INVL Baltic Sea Growth Fund“ partneris-konsultantas, pridūrė: „Didžiuojamės, kad dirbome su MBL sudėtingos makroekonominės aplinkos laikotarpiu, iš kurio ji išaugo į aiškią savo srities lyderę – sustiprėjusią inovacijų srityje ir turinčią tvirtą pagrindą tolesnei sėkmei.“
1988 m. Danijoje Lauritsen šeimos įkurta MBL yra didžiausia Europos CDMO, gaminanti mobilumo ir medicininę įrangą – komponentus neįgaliųjų vežimėliams, vaikštynes, ilgalaikės priežiūros lovas ir kitą reabilitacijos įrangą. Turėdama gilią kompetenciją tiek atskirų komponentų gamyboje, tiek viso produkto sprendimų kūrime, MBL sukūrė šiame sektoriuje lyderiaujančią integruotą platformą, kuri apjungia mokslinius tyrimus, plėtrą ir itin modernią gamybą. Europoje ir Azijoje veikiančiuose įmonės gamybos centruose dirba apie 1 700 aukštos kvalifikacijos specialistų, aptarnaujančių klientus visame pasaulyje. Turėdama daugiau nei 100 registruotų patentų, bendrovė yra plačiai pripažinta inovacijų srityje. Planuojama, kad 2025 m. MBL pajamos viršys 120 mln. eurų.
„Džiaugiuosi kad MBL turėjo galimybę glaudžiai bendradarbiauti su „Invalda INVL“ grupe pastaruosius kelerius metus, o dabar pasitinkame „MidEuropa“. Šį sandorį laikome tvirtu mūsų verslo modelio ir ilgalaikio potencialo įvertinimu. Išlaikydami šeimos įsipareigojimą, džiaugiamės galėdami pereiti į naują tarptautinio augimo etapą, stiprindami savo, kaip pirmaujančios Europos CDMO judėjimo pagalbos priemonių ir reabilitacijos srityje, pozicijas. Svarbiausia – toliau stiprinsime partnerystę su klientais, kurdami inovatyvius sprendimus, gerinančius gyvenimo kokybę žmonėms, kurie kasdien naudojasi mūsų produktais“, – sako MBL generalinis direktorius Martin Lauritsen.
Sandoriui vadovavęs „MidEuropa“ investicijų vadovas Rustam Kurmakaev, teigė: „Vertiname Lauritsen šeimos pasiekimus, kuriant visiškai integruotą tarptautinę platformą. Nekantriai laukiame galimybės palaikyti Martiną ir jo komandą toliau stiprinant MBL produktų pasiūlą bei tęsiant įmonės kelionę, tampant pasauline lydere savo srityje. Judėjimo pagalbos priemonių rinkai prognozuojamas tvarus augimas, kurį skatina visuomenės senėjimas, didėjantis lėtinių ligų paplitimas ir visame pasaulyje augantis prieinamumas prie judumo sprendimų.“
„MidEuropa“ vadovaujantysis partneris Robert Knorr pridūrė: „Ši investicija patvirtina mūsų nuoseklų įsipareigojimą remti aukštos kokybės sveikatos priežiūros platformas, turinčias stiprius pagrindus, išskirtines kompetencijas ir ilgalaikio augimo potencialą.“
Sandoriui tarpininkavo įsigijimų ir susijungimų (M&A) patarėja „Jefferies International“. Fondo patarėjais taip pat buvo teisės konsultantai „Horten“, finansinių ir mokesčių klausimų patarėjai „Deloitte“ bei komercijos konsultantai „L.E.K.“.
Apie „INVL Baltic Sea Growth Fund“
165 mln. eurų dydžio fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ yra pirmaujantis Baltijos šalyse privataus kapitalo fondas, kurio pagrindinis investuotojas yra Europos investicijų fondas (EIF). Jo „inkarinis investuotojas“ EIF, kuris yra Europos investicijų banko dalis, įsipareigojo investuoti 30 mln. eurų, o šias investicijas remia Europos strateginių investicijų fondas, kuris yra Investicijų plano Europai arba Junkerio plano pagrindinė dalis. EIF taip pat įsipareigojo skirti išteklių iš Baltijos inovacijų fondo („fondų fondo“ iniciatyvos, sukurtos bendradarbiaujant su Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyriausybėmis, siekiant padidinti kapitalo investicijas į Baltijos šalių mažas ir vidutines įmones, turinčias didelį augimo potencialą). Fondą valdo „INVL Asset Management“, pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse, kuri yra „Invalda INVL” grupės, veikiančios daugiau kaip 30 metų, dalis. Grupės valdomas arba prižiūrimas daugiau kaip 2 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Grupės veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus.
Apie „MidEuropa“
„MidEuropa“ yra pirmaujantis Europos privataus kapitalo investuotojas, turintis gilias šaknis Vidurio Europoje ir daugiau nei 25 metus apimančią veiklos istoriją. Turėdama centrinę būstinę Londone bei biurus Varšuvoje ir Bukarešte, „MidEuropa“ taiko lanksčią visos Europos ir globalią strategiją, siekdama identifikuoti sėkmingas investicijas sveikatos priežiūros, technologijų, paslaugų ir vartojimo prekių sektoriuose, bei palaiko šių įmonių augimą ir tarptautinę plėtrą. Iki šiol „MidEuropa“ pritraukė ir valdė daugiau nei 6,8 mlrd. eurų vertės fondus, atliko 46 investicijas ir daugiau nei 290 papildomų įsigijimų 20-yje šalių. www.mideuropa.com.
Asmuo papildomai informacijai:
Nerijus Drobavičius
„INVL Baltic Sea Growth Fund“ partneris
nerijus.drobavicius@invl.com