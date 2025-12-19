GUERBET: Nomination de M. François Convenant en tant que Senior Vice-Président Radiologie Interventionnelle et son entrée au Comité Exécutif

Guerbet annonce la nomination de M. François Convenant en tant que Senior Vice-Président Radiologie Interventionnelle et son entrée au Comité Exécutif

Villepinte, le 19 décembre 2025 :

GUERBET (FR0000032526 GBT), acteur mondial de l’imagerie médicale, annonce la nomination de François Convenant au poste de Senior Vice-Président Radiologie Interventionnelle.

À ce titre, il rejoint le Comité Exécutif (COMEX) du groupe Guerbet.

Cette nomination marque une étape importante pour Guerbet, qui confirme le leadership de son activité en radiologie interventionnelle.



François Convenant a rejoint GUERBET en septembre 2018. Il possède une solide expérience internationale dans le secteur de la santé et des dispositifs médicaux. Avant de rejoindre Guerbet, il a occupé des fonctions de direction au sein de groupes leaders, pilotant des projets d’innovation et de croissance dans les solutions chirurgicales et les dispositifs interventionnels. Son expertise couvre la stratégie, le développement et la transformation commerciale, avec un fort engagement pour l’amélioration des pratiques cliniques.



La radiologie interventionnelle : un pilier de la médecine moderne

La radiologie interventionnelle est une spécialité médicale en pleine expansion, qui combine imagerie avancée et gestes thérapeutiques mini-invasifs. Elle permet aux praticiens de réaliser des procédures ciblées – telles que le traitement des cancers, des maladies vasculaires ou des pathologies chroniques – en réduisant les risques, la durée d’hospitalisation et le temps de récupération pour les patients.

Ce domaine est au cœur des évolutions majeures en santé :

Croissance rapide : portée par le vieillissement de la population et la demande pour des traitements moins invasifs.

: portée par le vieillissement de la population et la demande pour des traitements moins invasifs. Innovation technologique : intégration de l’IA, de la robotique et de l’imagerie de précision pour améliorer la sécurité et l’efficacité des interventions.

: intégration de l’IA, de la robotique et de l’imagerie de précision pour améliorer la sécurité et l’efficacité des interventions. Impact économique et clinique : réduction des coûts liés aux complications et amélioration de la qualité de vie des patients.

Chez Guerbet, pionnier en radiologie interventionnelle, notre mission est de répondre aux besoins des établissements de santé et des praticiens en proposant des solutions intégrées et innovantes. Nous combinons médicaments, dispositifs médicaux, services et technologies, tout en les accompagnant grâce à des programmes de formation dédiés pour renforcer leurs compétences et optimiser les pratiques cliniques.





À propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 99 ans dans le domaine des produits de contraste, avec 2 905 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons 9 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans quatre centres en France et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 841 millions d’euros en 2024. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.









Contact :

Matthieu Bruneau, Responsable communication institutionnelle : +33 6 78 83 89 96

/ matthieu.bruneau@guerbet.com

Pièce jointe