Selskabsmeddelelse nr. 21 – 2025

København, den 19. december 2025





Meddelelse om tvangsindløsning og anmodning om afnotering af NTR Holding A/S’ B-aktier fra Nasdaq Copenhagen A/S

Copenhagen Capital A/S’ tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i NTR Holding A/S

Med henvisning til NTR Holding A/S’ (”NTR Holding”) selskabsmeddelelse nr. 20 af 19. november 2025, hvoraf det fremgår, at Copenhagen Capital A/S (”Copenhagen Capital”) efter yderligere køb af aktier besidder mere end 90 % af aktiekapitalen og de samlede stemmerettigheder, har Copenhagen Capital i dag besluttet at iværksætte en tvangsindløsning af de tilbageværende minoritetsaktionærer i NTR Holding i overensstemmelse med selskabslovens §§ 70-72.

Alle de tilbageværende minoritetsaktionærer i NTR Holding opfordres til at overdrage deres NTR Holding B-aktier til Copenhagen Capital inden for en frist på 4 uger, der udløber den 16. januar 2026 klokken 23:59 dansk tid. NTR Holding-minoritetsaktionærer, der ikke frivilligt overdrager deres NTR Holding B-aktier til Copenhagen Capital inden udløbet af denne frist, vil efter fristens udløb få deres NTR Holding B-aktier tvangsindløst til en kurs på DKK 5,00 per B-aktie.

Der henvises til Copenhagen Capitals meddelelse om tvangsindløsning, der er vedlagt denne meddelelse.

Anmodning om afnotering af NTR Holding A/S’ B-aktier fra Nasdaq Copenhagen A/S

I forlængelse af Copenhagen Capital’s beslutning om at indlede tvangsindløsning af de tilbageværende minoritetsaktionærer i NTR Holding har NTR Holdings bestyrelse besluttet at anmode Nasdaq Copenhagen A/S om, at NTR Holdings B-aktier (ISIN DK0010027671) slettes fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S.

Forudsat at Nasdaq Copenhagen A/S accepterer anmodningen, vil afnoteringen blive gennemført med sidste handelsdag den 16. januar 2025, der er samme dag som udløbet af den fire uger lange tvangsindløsningsperiode.





For yderligere information kontakt:

Ole Mikkelsen, direktør, e-mail: om@ntr.dk, mobil: +45 30 66 96 30

Vedhæftet fil