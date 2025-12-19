Finanskalender 2026

Investornyhed
19. december 2025
Datoerne for forventet offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og afholdelse af ordinær generalforsamling i 2026 er:
|25. februar 2026
|Årsrapport 2025
|10. april 2026
|Ordinær generalforsamling
|12. maj 2026
|Delårsrapport 1. kvartal 2026
|20. august 2026
|Delårsrapport 2. kvartal 2026
|4. november 2026
|Delårsrapport 3. kvartal 2026
Yderligere oplysninger
Ask Illum Jessen, Koncerndirektør for infrastruktur og kommerciel optimering, mobil 53 53 85 13
Besøg os på: http://www.northmedia.dk