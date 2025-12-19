Finanskalender 2026

Investornyhed

19. december 2025

Datoerne for forventet offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og afholdelse af ordinær generalforsamling i 2026 er:





25. februar 2026 Årsrapport 2025 10. april 2026 Ordinær generalforsamling 12. maj 2026 Delårsrapport 1. kvartal 2026 20. august 2026 Delårsrapport 2. kvartal 2026 4. november 2026 Delårsrapport 3. kvartal 2026

Yderligere oplysninger

Ask Illum Jessen, Koncerndirektør for infrastruktur og kommerciel optimering, mobil 53 53 85 13

Besøg os på: http://www.northmedia.dk