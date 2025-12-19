Finanskalender 2026

Datoerne for forventet offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og afholdelse af ordinær generalforsamling i 2026 er:


25. februar 2026Årsrapport 2025
10. april 2026Ordinær generalforsamling
12. maj 2026Delårsrapport 1. kvartal 2026
20. august 2026Delårsrapport 2. kvartal 2026
4. november 2026Delårsrapport 3. kvartal 2026

 

Ask Illum Jessen, Koncerndirektør for infrastruktur og kommerciel optimering, mobil 53 53 85 13

Besøg os på: http://www.northmedia.dk


