TCM Group A/S: Finanskalender 2026

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 253/2025

Tvis, 19. december 2025

Finanskalender 2026

Finanskalenderen indeholder de forventede datoer for offentliggørelse af delårsrapporter, årsrapporter og afholdelse af generalforsamling:

26. februar 2026 Delårsrapport for 4. kvartal 2025 og årsrapport for 2025

18. marts 2026 Frist for indsendelse af aktionærforslag til generalforsamling

9. april 2026 Ordinær generalforsamling

21. maj 2026 Delårsrapport for 1. kvartal 2026

20. august 2026 Delårsrapport for 2. kvartal 2026

19. november 2026 Delårsrapport for 3. kvartal 2026

25. februar 2027 Delårsrapport for 4. kvartal 2026 og årsrapport for 2026

7. april 2027 Ordinær generalforsamling

Årsrapporten og delårsrapporterne vil være tilgængelige på TCM Group A/S’ hjemmeside, www.tcmgroup.dk, umiddelbart efter offentliggørelsen.

For yderligere information:

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S +45 21 21 04 64

Jan Boendorf Madsen, CFO, TCM Group A/S, +45 40 11 91 58

IR Contact – ir@tcmgroup.dk

Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline og AUBO. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 220 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

