19. december 2025

Selskabsmeddelelse nummer 100/2025

Auktioner over obligationer i serie 10F og 11F





Realkredit Danmark gennemfører auktion over SDRO i forbindelse med udbetaling af nye lån i ovennævnte serie som følge af omlægningsaktivitet pr. 1. januar 2026.

Auktionerne vil blive afholdt tirsdag den 23. december 2025 med valør den 30. december 2025.

Da de endelige udbetalingsbeløb kan ændres helt frem til auktionsdagen, fastlægges de endelige mængder for auktionerne først på selve auktionsdagen, og oplyses via Bloombergs chat system tirsdag den 23. december ca. kl. 9.00. Alternativt kan RD Funding kontaktes på nedenstående mail.

Vilkår for auktionerne fremgår af bilag 1.

Realkredit Danmark forventer derudover øget tapudstedelse i øvrige papirer til finansiering af:

FlexLån® (øvrige løbetider, januar) DKK 400 mio.

FlexLån® (øvrige løbetider, april) DKK 400 mio.

Øvrige variabelt forrentede lån DKK 150 mio.

Fastforrentede lån DKK 300 mio.

Det forventes at størstedelen af ovennævnte vil blive udbudt i form af tapsalg i løbet af tirsdag den 23. december 2025.

I alt forventes et samlet salg på DKK 6,30 mia. inklusive auktionsbeløb.

Realkredit Danmark er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb.





Eventuel henvendelse kan rettes til Christian Rosenstand, Head of RD Funding, på chrro@rd.dk.

