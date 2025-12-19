SATO Oyj, Pörssitiedote 19.12.2025 klo 12.00

SATO Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Balder Finska Otas AB

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö (1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Erik Selin

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: SATO Oyj

LEI: 7437009ELUGUOA45V564

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 134910/6/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-12-18

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009011688

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 230414 Yksikköhinta: 20.57 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 230414 Keskihinta: 20.57 EUR



Lisätietoja:

Leena Rentola, lakiasiainjohtaja, p. 040 592 1665, etunimi.sukunimi@sato.fi

www.sato.fi



