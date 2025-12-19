HIAB OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 19. JOULUKUUTA 2025 KLO 12.00

Hiabin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Hiab Oyj:n (“Hiab” tai Yhtiö”) osakkeenomistajien nimitystoimikunta (“Nimitystoimikunta”) ehdottaa 24.3.2026 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Hallituksen kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen hallituksen nykyisistä jäsenistä Eric Alström, Raija-Leena Hankonen-Nybom, Casimir Lindholm, Jukka Moisio, Tuija Pohjolainen-Hiltunen, Ritva Sotamaa ja Luca Sra. Ilkka Herlin on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä uudelleenvalintaan. Jukka Moisio ehdotetaan valittavaksi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Casimir Lindholm valittavaksi uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi. Ehdotetut hallituksen jäsenet on esitelty Hiabin verkkosivuilla: www.hiabgroup.com/fi/hallinnointi .

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen. Kaikkien ehdokkaiden on arvioitu olevan riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi kaikkien muiden paitsi Yhtiön aikaisemman toimitusjohtajan, Casimir Lindholmin, on arvioitu olevan riippumattomia Yhtiöstä.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Hiabilla on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on Yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa hallitukselle kiinteitä vuosipalkkioita seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle: 170 000 (2025: 160 000) euroa

hallituksen varapuheenjohtajalle: 100 000 (95 000) euroa

hallituksen muille jäsenille: 85 000 (80 000) euroa

Hallituksen jäsenistä valittaville valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavan kiinteitä lisäpalkkioita seuraavasti:

tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 22 000 (2025: 20 000) euroa

kullekin tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsenelle 11 000 (10 000) euroa

muun hallituksen muodostaman valiokunnan puheenjohtajalle 16 000 (15 000) euroa

kullekin hallituksen muodostaman muun valiokunnan jäsenelle 6 000 (5 000) euroa

Vuosipalkkioiden lisäksi ehdotetaan kokouspalkkioita hallituksen tai valiokuntien kokouksista maksettavan seuraavasti:

1 000 (2025: 1 000) euroa, kun kokous pidetään hallituksen jäsenen asuinmaassa tai hallituksen jäsen osallistuu kokoukseen etänä

2 000 (2 000) euroa, kun kokous pidetään eri maassa kuin hallituksen jäsenen asuinmaa

3 000 (3 000) euroa, kun kokous pidetään eri mantereella kuin missä hallituksen jäsenen asuinmaa sijaitsee

Lisäksi Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja valiokuntien vuosipalkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että kiinteästä vuosipalkkiosta noin 40 (2025: 40) prosenttia maksetaan Yhtiön B-sarjan osakkeina, jotka hankitaan hallituksen jäsenten lukuun markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, ja loput rahana.

Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa ajanjaksolta 1.1.2026–31.3.2026 laadittavan osavuosikatsauksen julkistamisesta tai mahdollisimman pian sen jälkeen, soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Yhtiö maksaa osakkeiden hankintaan liittyvät kulut ja varainsiirtoveron.

Matka- ja majoituskulut sekä muut hallituksen ja valiokuntien työskentelyyn suoraan liittyvät kulut korvataan yhtiön politiikan mukaisesti.

Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2027 varsinaista yhtiökokousta, hallituksella on oikeus päättää toimikausipalkkioiden mahdollisesta takaisinperinnästä parhaaksi katsomallaan tavalla.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikunnassa on neljä (4) jäsentä. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan Nimitystoimikunnan jäsenet nimetään siten, että kahdella suurimmalla A-sarjan osakkeiden omistajalla on kullakin oikeus nimetä yksi (1) jäsen ja kahdella suurimmalla B-sarjan osakkeiden omistajalla, jotka eivät samalla omista A-sarjan osakkeita, on kullakin oikeus nimetä yksi (1) jäsen.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien omistusosuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä määräytyy Hiabin osakasluettelon perusteella kunkin vuoden kesäkuun ensimmäisen pankkipäivän tilanteen mukaisesti.

Edellä esitetyn mukaisesti Hiabin Nimitystoimikunnan jäsenet ovat:

Ville Herlin, puheenjohtaja (Wipunen varainhallinta oy:n nimeämänä)

Ilona Herlin (Mariatorp Oy:n nimeämänä)

Markus Aho, varatoimitusjohtaja, Sijoitukset, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä)

Rami Vehmas, osakejohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä)

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti Hiabin hallituksen puheenjohtaja osallistuu Nimitystoimikunnan työskentelyyn asiantuntijana ilman oikeutta osallistua Nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

Lisätietoja:

Taina Tirkkonen, lakiasiainjohtaja, puh 050 317 4000

Lisätietoja sijoittajille:

Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670



