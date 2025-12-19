Fixing of coupon rates - Nykredit Realkredit A/S

To Nasdaq Copenhagen
19 December 2025
FIXING OF COUPON RATES
Fixing of coupon rates effective from 1 January 2026
Effective from 1 January 2026, the coupon rates of floating-rate bonds issued by Nykredit Realkredit A/S and Totalkredit A/S will be adjusted.
Bonds with semi-annual interest rate fixing
The new coupon rates will apply from 1 January 2026 to 30 June 2026:
Uncapped bonds
DK0009547218, (32G), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2026: 2.4198% pa
DK0009549503, (32H), maturity in 2029, new rate as at 1 January 2026: 2.4604% pa
DK0009551087, (32G), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2026: 2.2373% pa
Bonds with quarterly interest rate fixing
The new coupon rates will apply from 1 January 2026 to 31 March 2026:
Uncapped bonds
DK0009518896, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 January 2026: 2.2306% pa
DK0009539892, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 January 2026: 2.2103% pa
DK0009539975, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 January 2026: 2.3319% pa
DK0009540049, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 January 2026: 2.1697% pa
DK0009543142, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 January 2026: 2.1900% pa
DK0009543225, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 January 2026: 2.1799% pa
DK0009543308, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 January 2026: 2.2407% pa
DK0009543498, (32G), maturity in 2026, new rate as at 1 January 2026: 2.2508% pa
DK0009545352, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 January 2026: 2.1799% pa
DK0009545436, (32G), maturity in 2026, new rate as at 1 January 2026: 2.2813% pa
DK0009546087, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 January 2026: 2.1292% pa
DK0009546160, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 January 2026: 2.1190% pa
DK0009546244, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 January 2026: 2.0988% pa
DK0009546327, (32G), maturity in 2027, new rate as at 1 January 2026: 2.1596% pa
DK0009547721, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 January 2026: 2.2306% pa
DK0009548026, (32G), maturity in 2027, new rate as at 1 January 2026: 2.2407% pa
DK0009548109, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2026: 2.2103% pa
DK0009548299, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2026: 2.2001% pa
DK0009549859, (32H), maturity in 2029, new rate as at 1 January 2026: 2.1900% pa
DK0009549933, (32H), maturity in 2029, new rate as at 1 January 2026: 2.2001% pa
DK0009550006, (32G), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2026: 2.2103% pa
DK0009551244, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 January 2026: 2.1799% pa
DK0009552135, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2026: 2.1900% pa
DK0009766446, (49D), maturity in 2038, new rate as at 1 January 2026: 2.0278% pa
DK0009769622, (21E), maturity in 2041, new rate as at 1 January 2026: 2.0278% pa
Questions may be directed to Investor Relations at investor_relations@nykredit.dk or Press Officer Peter Klaaborg, tel +45 44 55 14 94.
Attachment