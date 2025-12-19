Selskabsmeddelelse nr. 15 / 2025

19. december 2025

Supplerende oplysninger om forslag til udstedelse af nye aktier på ekstraordinær generalforsamling 30. december 2025

For at give selskabets aktionærer mest mulig information skal NewCap Holding A/S hermed give supplerende oplysninger til det på ekstraordinær generalforsamling 30. december 2025 stillede forslag om forhøjelsen af selskabskapitalen med nom. kr. 18.401.224,40 ved apportindskud af aktier i NCI Advisory A/S. Der henvises til selskabsmeddelelsen nr. 11 / 2025 med det fuldstændige forslag til dagsorden på ekstraordinær generalforsamling.

Der vedhæftes som bilag ”Information document regarding the Directed Issue”, med en nærmere gennemgang af baggrund, compliance, interessekonflikter, værdiansættelse, oplysning om NCI Advisory A/S, forretningsmodel, fremtidig ledelse, omsættelighed af aktien, free float, risikofaktorer m.v., hvortil der henvises.

Det skal endvidere oplyses, at selvom den foreslåede forhøjelse af selskabskapitalen udløser et pligtmæssigt tilbud, har JLB Invest ApS oplyst, at eksisterende aktionærer inviteres til at fortsætte som aktionærer i selskabet og at JLB Invest ApS, uanset udfaldet af det pligtmæssige tilbud, ikke har intentioner om at gøre brug af reglerne om tvangsindløsning, selvom der opnås mere end 90% af aktiekapitalen, da der ønskes mest mulig spredning i aktien. Det er målsætningen, at selskabet fremover opfylder reglerne for at være noteret på Nasdaq Copenhagen A/S og at der kan realiseres en attraktiv udvikling for selskabets aktiviteter.

Der henvises i øvrigt til selskabsmeddelelse nr. 10 / 2025 om investeringsaftale om køb af aktiviteter.

Bilag: Information document regarding the Directed Issue

Med venlig hilsen

NewCap Holding A/S

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 2370 5885

Email: info@newcap.dk

