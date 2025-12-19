CGTN: كيف تفتح الصين أبوابها على نطاق أوسع من خلال تطبيق نظام عمليات جمركية خاصة على مستوى الجزيرة في ميناء هاينان للتجارة الحرة.

أُطلقت رسميًا يوم الخميس العملياتُ الجمركيةُ الخاصة التي تشمل الجزيرة بأكملها في ميناء هاينان للتجارة الحرة (FTP) بجنوب الصين. نشرت شبكة CGTN مقالًا يسلّط الضوء على كيفية مساهمة السياسات التفضيلية للميناء في تحفيز استثمارات الأعمال بشكل أكبر، وتسهيل التدفقات العابرة للحدود للسلع وعوامل الإنتاج، وترسيخ مكانة هاينان كمحور رئيسي يربط بين الأسواق المحلية والدولية.

بكين, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- أطلقت الصين يوم الخميس عمليات جمركية خاصة على مستوى الجزيرة بأكملها في ميناء هاينان للتجارة الحرة (FTP) بجنوب الصين، وهو أكبر ميناء تجارة حرة في العالم من حيث المساحة، بما يتيح دخولًا أكثر حرية للسلع الأجنبية، ويوسّع نطاق الإعفاء من الرسوم الجمركية (صفر تعرفة)، إلى جانب اعتماد مزيد من الإجراءات الداعمة للأعمال.

في تقرير عمل حول منطقة FTP في مطلع نوفمبر، أشاد الرئيس الصيني Xi Jinping بالعمليات الجمركية الخاصة باعتبارها خطوة بارزة لتوسيع الانفتاح على معايير عالية وتعزيز الاقتصاد العالمي المفتوح. ودعا إلى بذل الجهود لتسهيل تدفق عوامل الإنتاج عبر الحدود بشكل أفضل والسعي لصنع بيئة أعمال من الدرجة الأولى.

طُرحت فكرة إنشاء ميناء التجارة الحرة لأول مرة في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، جرى اعتماد مجموعة من السياسات التفضيلية — من بينها التسوق المعفى من الرسوم الجمركية وانخفاض ضريبة دخل الشركات — بما أسهم تدريجيًا في تبلور ميناء التجارة الحرة كبيئة مواتية للأعمال.

ابتداءً من يوم الخميس، ستزداد حصة المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية في ميناء Hainan FTP من 21 بالمئة إلى 74 بالمئة، مع زيادة عدد المواد المعفاة من الرسوم من حوالي 1,900 إلى 6,637، لتشمل تقريبًا جميع معدات الإنتاج والمواد الخام.

أعربت Lan Zhenzhen، رئيسة الشؤون العامة لشركة L'Oréal في شمال آسيا والصين، عن تفاؤلها إزاء نمو الشركة عقب الإطلاق الذي جرى يوم الخميس.

قالت Lan: "باعتبارها أكبر منطقة تجريبية للتجارة الحرة في الصين، يضم Hainan FTP أكبر متجر معفى من الرسوم الجمركية في العالم وهو وجهة تسوق عالمية رئيسية،". "في المستقبل، ستواصل L'Oréal الاستثمار في Hainan لتقديم خدمة أفضل للمستهلكين العالميين."

مجموعة Charoen Pokphand (CP) التايلاندية أيضًا حريصة على الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع بشكل أكبر.

وقال Xue Zengyi، أحد التنفيذيين الصينيين في مجموعة سي بي (CP Group)، إن نشاط المجموعة في مجال القهوة سيستفيد من سياسة الإعفاء الصفري من الرسوم الجمركية التي يطبقها ميناء التجارة الحرة، على المواد الخام والمواد المساعدة، ما سيؤدي إلى خفض تكاليف الاستيراد بنسبة 8% من الرسوم الجمركية و13% من ضريبة القيمة المضافة على حبوب القهوة الخضراء.

قال Xue إن حبوب القهوة المستوردة من الخارج يمكن أن تدخل البر الرئيسي للصين دون رسوم جمركية إذا تم معالجتها في Hainan مع إضافة قيمة لا تقل عن 30 بالمئة.

جسر بين الصين والأسواق العالمية

يعد الحد الأدنى البالغ 30 بالمئة سياسة رئيسية أخرى قدمها Hainan FTP في السنوات الأخيرة، مما يسمح للشركات بتوريد المواد الخام من جميع أنحاء العالم، وإضافة القيمة محليًا، وبيع المنتجات النهائية في السوق البر الرئيسي دون رسوم جمركية.

شهدت شركة Hainan Weili Medical Technology، المزود العالمي الرئيسي للأنابيب الطبية، تخفيضات في الرسوم الجمركية منذ أن أصبحت أول مشروع تجريبي في Hainan لمعالجة الأجهزة الطبية وعمليات إضافة القيمة في أوائل 2023، بعد أن كانت تستورد معظم المواد الخام من جنوب شرق آسيا.

قال He Yongshen، رئيس الشركة، إنهم وفروا أكثر من 4 مليون يوان (حوالي $567,920) في الرسوم الجمركية منذ عام 2023 من خلال بيع المنتجات ذات القيمة المضافة إلى السوق البر الرئيسي. وأضاف أنه مع هذه التخفيضات في التكاليف، يمكن للشركة استثمار المزيد في البحث والتطوير وتوسيع السوق.

وليست شركته الوحيدة المستفيدة من هذه التغييرات، حيث إن السياسات التفضيلية قد جذبت عددًا متزايدًا من المستثمرين إلى Hainan. خلال السنوات الخمس الماضية، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في Hainan $9.78، مع نمو بمعدل سنوي قدره 97 بالمئة، مع استثمارات من 176 دولة ومنطقة.

أبرز Feng Fei، أمين لجنة مقاطعة هاينان للحزب الشيوعي الصيني، الموقع الفريد لهذه المقاطعة الجزيرة في ربط السوق المحلية الواسعة التي تضم 1.4 مليار نسمة بسوق جنوب شرق آسيا الذي يقترب عدد سكانه من 700 مليون نسمة.

مرددًا كلام Feng، قال Huang Hanquan، رئيس الأكاديمية الصينية لأبحاث الاقتصاد الكلي التابعة للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن سياسات ميناء هاينان للتجارة الحرة تساعد على إنشاء مسار تجاري يمر بالمواد الخام القادمة من جنوب شرق آسيا عبر المعالجة في هاينان قبل التوزيع في الأراضي الصينية الرئيسية، مما يرسخ مكانة الجزيرة كمحور يربط الأسواق المحلية بالدولية.

أضاف Huang أن إطلاق العمليات الجمركية الخاصة على مستوى الجزيرة يوضح التزام الصين بالانفتاح على معايير عالية، مما يعزز كل من الاقتصاد المحلي والنمو العالم.

