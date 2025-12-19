CGTN: Sådan åbner Kina sine døre endnu mere med særlige, ø-dækkende toldoperationer i Hainan FTP

De særlige, ø-dækkende toldoperationer i Hainan frihandelshavn (FTP) i det sydlige Kina blev officielt lanceret torsdag. CGTN offentliggjorde en artikel, der fremhævede, hvordan havnens præferencepolitikker vil stimulere erhvervsinvesteringer yderligere, lette grænseoverskridende vare- og produktionsfaktorstrømme og positionere Hainan som et vigtigt knudepunkt, der forbinder indenlandske og internationale markeder.

BEIJING, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kina iværksatte torsdag særlige, ø-dækkende toldforanstaltninger i den sydkinesiske Hainan FTP, verdens største frihandelshavn målt på areal, hvilket giver friere adgang for udenlandske varer, udvidet toldfrihed og flere erhvervsvenlige foranstaltninger.

Efter at være blevet bekendt med en arbejdsrapport om frihandelshavnen i begyndelsen af november roste den kinesiske præsident, Xi Jinping, de særlige toldoperationer som et skelsættende skridt til at udvide åbningen på højt niveau og fremme en åben verdensøkonomi. Han opfordrede til, at der gøres en indsats for at lette grænseoverskridende produktionsfaktorer og stræbe efter at skabe et førsteklasses erhvervsklima.

Idéen om at oprette en frihandelshavn blev først fremsat i 2018. Siden da er der blevet indført en række præferencepolitikker – herunder toldfri handel og lav selskabsskat – for gradvist at skabe en forretningsvenlig FTP.

Fra og med torsdag vil andelen af toldfrie produkter i Hainan FTP stige fra 21 procent til 74 procent, og antallet af toldfrie varer vil stige fra ca. 1.900 til 6.637, hvilket dækker næsten alt produktionsudstyr og råvarer.

Lan Zhenzhen, præsident for offentlige anliggender hos L'Oréal Nordasien og Kina, er optimistisk med hensyn til virksomhedens vækst efter torsdagens lancering.

"Som Kinas største frihandelszone huser Hainan FTP verdens største toldfri butik og er et vigtigt globalt shoppingmål", sagde Lan. "I fremtiden vil L'Oréal fortsætte med at investere i Hainan for bedre at kunne imødekomme globale forbrugere."

Det thailandske konglomerat Charoen Pokphand (CP) Group er også ivrig efter at udnytte mulighederne for yderligere ekspansion.

Xue Zengyi, en kinesisk direktør fra CP Group, sagde, at koncernens kaffevirksomhed vil drage fordel af FTP's nultoldpolitik på råvarer og hjælpestoffer, hvilket vil reducere importomkostningerne med 8 procent i told og 13 procent i moms på grønne kaffebønner.

Xue sagde, at kaffebønner importeret fra udlandet kan indføres til det kinesiske fastland toldfrit, hvis de forarbejdes i Hainan med mindst 30 procent værditilvækst.

Brobygning mellem Kina og de globale markeder

Grænsen på 30 procent er en anden vigtig politik, som FTP har indført i de senere år, og som giver virksomheder mulighed for at indkøbe råvarer globalt, tilføre værdi lokalt og sælge færdige produkter på det kinesiske fastlandsmarked uden told.

Hainan Weili Medical Technology, en stor global leverandør af katetre, har oplevet toldnedsættelser, siden virksomheden i begyndelsen af 2023 blev Hainans første pilotprojekt inden for forarbejdning af medicinsk udstyr og værdiforøgende aktiviteter. Tidligere indkøbte virksomheden de fleste råvarer i Sydøstasien.

He Yongshen, virksomhedens direktør, sagde, at de har sparet over 4 millioner yuan (ca. 567.920 dollars) i told siden 2023 ved at sælge værdiforøgende produkter til det kinesiske fastlandsmarked. Med disse omkostningsreduktioner kunne virksomheden investere mere i forskning og udvikling samt markedsudvidelse, tilføjede han.

Hans virksomhed er ikke den eneste, der drager fordel af ændringerne, da præferencepolitikker har tiltrukket et stigende antal investorer til Hainan. I løbet af de seneste fem år nåede de direkte udenlandske investeringer i Hainan op på 9,78 milliarder dollar, hvilket svarer til en årlig vækstrate på 97 procent, med investeringer fra 176 lande og regioner.

Feng Fei, sekretær for Hainan-provinskomitéen for Det Kinesiske Kommunistparti, fremhævede øprovinsens unikke position i forbindelse med at forbinde det enorme indenlandske marked med 1,4 milliarder mennesker med det sydøstasiatiske marked med næsten 700 millioner mennesker.

I tråd med Feng sagde Huang Hanquan, leder af det kinesiske akademi for makroøkonomisk forskning under den nationale udviklings- og reformkommission, at Hainan FTP's politikker bidrager til at skabe en handelsrute fra råvarer fra Sydøstasien gennem forarbejdning i Hainan til distribution på fastlandet, hvilket positionerer øen som et knudepunkt, der forbinder indenlandske og internationale markeder.

Lanceringen af særlige toldoperationer på hele øen viser Kinas engagement i en høj standard for åbning, hvilket styrker både den indenlandske økonomi og den globale vækst, tilføjede Huang.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-18/China-launches-island-wide-special-customs-operations-in-Hainan-FTP-1Jc62vV8qJ2/p.html