CGTN: Wie China seine Türen weiter öffnet – mit besonderen Zollmaßnahmen im gesamten FTP der Insel Hainan

Die inselweiten Sonderzollmaßnahmen im Freihandelshafen Hainan (FTP) im Süden Chinas wurden am Donnerstag offiziell eingeführt. CGTN veröffentlichte einen Artikel, in dem hervorgehoben wurde, wie die bevorzugten Maßnahmen des Hafens die Unternehmensinvestitionen weiter ankurbeln, den grenzüberschreitenden Waren- und Produktionsfaktorenfluss erleichtern und Hainan als wichtigen Knotenpunkt zwischen dem heimischen und dem internationalen Markt positionieren werden.

PEKING, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- China hat am Donnerstag im südchinesischen Freihandelshafen Hainan (FTP), dem flächenmäßig größten FTP der Welt, eine inselweite Sonderzollregelung eingeführt, die eine freiere Einfuhr von Waren aus Übersee ermöglicht, den Zollfreiheitsbereich erweitert und weitere wirtschaftsfreundliche Maßnahmen vorsieht.

Anfang November hörte der chinesische Präsident Xi Jinping einen Arbeitsbericht über den FTP und lobte die besonderen Zollmaßnahmen als einen Meilenstein für die Ausweitung einer hochwertigen Öffnung und die Förderung einer offenen Weltwirtschaft. Er forderte Anstrengungen, um den grenzüberschreitenden Fluss von Produktionsfaktoren zu erleichtern und ein erstklassiges Geschäftsumfeld zu schaffen.

Die Idee zur Gründung des FTP wurde erstmals im Jahr 2018 vorgeschlagen. Seitdem wurden mehrere Präferenzmaßnahmen – darunter zollfreies Einkaufen und niedrige Körperschaftssteuern – eingeführt, um den wirtschaftsfreundlichen FTP schrittweise zu verwirklichen.

Ab Donnerstag wird der Anteil der zollfreien Produkte im Freihandelsgebiet Hainan von 21 Prozent auf 74 Prozent steigen, wobei die Anzahl der zollfreien Artikel von etwa 1.900 auf 6.637 erweitert wird und nahezu alle Produktionsanlagen und Rohstoffe umfasst.

Lan Zhenzhen, Präsidentin für öffentliche Angelegenheiten bei L'Oréal Nordasien und China, ist hinsichtlich des Wachstums des Unternehmens nach der Markteinführung am Donnerstag zuversichtlich.

„Als Chinas größte Freihandelszone beherbergt Hainan FTP den weltweit größten Duty-Free-Shop und ist ein bedeutendes globales Einkaufsziel“, erklärte Lan. „L'Oréal wird auch in Zukunft in Hainan investieren, um den globalen Verbrauchern einen noch besseren Service bieten zu können.“

Der thailändische Mischkonzern Charoen Pokphand (CP) Group ist ebenfalls bestrebt, die Chancen für eine weitere Expansion zu nutzen.

Xue Zengyi, ein chinesischer Geschäftsführer der CP Group, erklärte, dass das Kaffeegeschäft der Gruppe von der Nullzollpolitik des FTP für Roh- und Hilfsstoffe profitieren werde, wodurch die Importkosten um 8 Prozent bei den Zöllen und um 13 Prozent bei der Mehrwertsteuer auf grüne Kaffeebohnen gesenkt würden.

Herr Xue erklärte, dass aus Übersee importierte Kaffeebohnen zollfrei auf das chinesische Festland eingeführt werden können, wenn sie in Hainan mit einer Wertschöpfung von mindestens 30 Prozent verarbeitet werden.

China und die globalen Märkte verbinden

Die 30-Prozent-Schwelle ist eine weitere wichtige Maßnahme, die in den letzten Jahren durch den FTP eingeführt wurde. Sie ermöglicht es Unternehmen, Rohstoffe weltweit zu beziehen, vor Ort einen Mehrwert zu schaffen und fertige Produkte zollfrei auf dem Festlandmarkt zu verkaufen.

Hainan Weili Medical Technology, ein bedeutender globaler Katheterlieferant, profitiert seit Anfang 2023 von Zollsenkungen, nachdem das Unternehmen als erstes in Hainan ein Pilotprojekt für die Verarbeitung medizinischer Geräte und wertschöpfende Tätigkeiten gestartet hat. Zuvor bezog das Unternehmen den Großteil seiner Rohstoffe aus Südostasien.

He Yongshen, der Leiter des Unternehmens, erklärte, dass sie seit 2023 durch den Verkauf von Mehrwertprodukten auf dem Festlandmarkt über 4 Millionen Yuan (etwa 567.920 US-Dollar) an Zöllen eingespart haben. Mit diesen Kosteneinsparungen könne das Unternehmen mehr in Forschung und Entwicklung sowie in die Marktexpansion investieren, fügte er hinzu.

Sein Unternehmen ist nicht das einzige, das von den Veränderungen profitiert, da bevorzugte politische Maßnahmen eine wachsende Zahl von Investoren nach Hainan gelockt haben. In den letzten fünf Jahren beliefen sich die ausländischen Direktinvestitionen in Hainan auf 9,78 Milliarden US-Dollar, was einem jährlichen Wachstum von 97 Prozent entspricht, mit Investitionen aus 176 Ländern und Regionen.

Feng Fei, Sekretär des Provinzkomitees der Kommunistischen Partei Chinas in Hainan, hob die einzigartige Position der Inselprovinz hervor, die den riesigen Binnenmarkt mit 1,4 Milliarden Menschen mit dem südostasiatischen Markt mit fast 700 Millionen Menschen verbindet.

In Übereinstimmung mit Feng äußerte sich Huang Hanquan, Leiter der Chinesischen Akademie für Makroökonomische Forschung unter der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, dass die Politik der Freihandelszone Hainan dazu beitrage, eine Handelsroute zu schaffen, die von Rohstoffen aus Südostasien über die Verarbeitung in Hainan bis zum Vertrieb auf dem Festland führe und die Insel als Drehscheibe zwischen dem heimischen und dem internationalen Markt positioniere.

Die Einführung von besonderen Zollmaßnahmen auf der gesamten Insel zeige Chinas Engagement für eine Öffnung auf hohem Niveau, die sowohl die Binnenwirtschaft als auch das globale Wachstum ankurbele, fügte Huang hinzu.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-18/China-launches-island-wide-special-customs-operations-in-Hainan-FTP-1Jc62vV8qJ2/p.html