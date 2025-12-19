CGTN: Cómo China abre aún más sus puertas con operaciones aduaneras especiales en toda la isla en el FTP de Hainan

Las operaciones aduaneras especiales en toda la isla en el Puerto de Libre Comercio (FTP) de Hainan, en el sur de China, se pusieron en marcha oficialmente el jueves. CGTN publicó un artículo que destaca cómo las políticas preferenciales del puerto estimularán aún más la inversión empresarial, facilitarán los flujos transfronterizos de mercancías y factores de producción, y posicionarán a Hainan como un centro clave que conecta los mercados nacionales e internacionales.

BEIJING, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- China lanzó el jueves operaciones aduaneras especiales en toda la isla en el Puerto de Libre Comercio (FTP) de Hainan, en el sur del país, el mayor FTP del mundo por superficie, permitiendo una entrada más libre de mercancías del exterior y ampliando la cobertura de arancel cero junto con medidas más favorables para los negocios.

Al escuchar un informe de trabajo sobre el FTP a principios de noviembre, el presidente chino Xi Jinping elogió las operaciones aduaneras especiales como un hito para ampliar la apertura de alto nivel y promover una economía mundial abierta. Hizo un llamado a redoblar los esfuerzos para facilitar mejor los flujos transfronterizos de los factores de producción y a esforzarse por crear un entorno empresarial de primera clase.

La idea de establecer el FTP fue propuesta por primera vez en 2018. Desde entonces, se han introducido múltiples políticas preferenciales, incluyendo las compras libres de impuestos y un bajo impuesto sobre la renta corporativa para dar forma gradualmente a un FTP favorable a los negocios.

A partir del jueves, la proporción de productos con arancel cero en el FTP de Hainan se disparará del 21 % al 74 %, y el número de artículos libres de arancel se ampliará de alrededor de 1.900 a 6.637, abarcando casi todos los equipos de producción y las materias primas.

Lan Zhenzhen, presidente de asuntos públicos de L'Oréal Norte de Asia y China, se mostró optimista sobre el crecimiento de la empresa tras el lanzamiento del jueves.

"Como la mayor zona piloto de libre comercio de China, el FTP de Hainan alberga la mayor tienda libre de impuestos de una sola ubicación del mundo y es un importante destino mundial de compras", dijo Lan. "En el futuro, L’Oréal seguirá invirtiendo en Hainan para servir mejor a los consumidores globales".

El conglomerado tailandés Charoen Pokphand (CP) Group también está ansioso por aprovechar las oportunidades para una mayor expansión.

Xue Zengyi, un ejecutivo de China de CP Group, dijo que el negocio cafetero del grupo se beneficiará de la política de arancel cero del FTP sobre materias primas y materiales auxiliares, reduciendo los costos de importación en un 8 % en aranceles y un 13 % en impuesto al valor agregado sobre los granos de café verde.

Xue añadió que los granos de café importados del exterior pueden ingresar a la China continental libres de arancel si se procesan en Hainan con al menos un 30 % de valor agregado.

Conectando China con los mercados globales

El umbral del 30 % es otra política clave introducida por el FTP en los últimos años, que permite a las empresas abastecerse de materias primas a nivel mundial, agregar valor localmente y vender productos terminados al mercado continental sin aranceles.

Hainan Weili Medical Technology, un importante proveedor mundial de catéteres, ha visto reducciones arancelarias desde que se convirtió en el primer piloto de Hainan para el procesamiento de dispositivos médicos y operaciones de valor agregado a principios de 2023, cuando antes obtenía la mayoría de sus materias primas del sudeste asiático.

He Yongshen, director de la empresa, dijo que han ahorrado más de 4 millones de yuanes (aproximadamente 567.920 de dólares) en aranceles desde 2023 al vender productos de valor agregado al mercado continental. Con estas reducciones de costos, la empresa puede invertir más en I + D y expansión del mercado, agregó.

Su empresa no es la única que se beneficia de los cambios, ya que las políticas preferenciales han atraído a un creciente número de inversores a Hainan. En los últimos cinco años, la inversión extranjera directa en Hainan alcanzó los 9.78 mil millones de dólares, con un crecimiento anual del 97 %, y con inversiones procedentes de 176 países y regiones.

Feng Fei, secretario del Comité Provincial de Hainan del Partido Comunista de China, destacó la posición única de la provincia insular para conectar el vasto mercado interno de 1.400 millones de personas con el mercado del Sudeste Asiático, de casi 700 millones de personas.

Haciéndose eco de Feng, Huang Hanquan, director de la Academia China de Investigación Macroeconómica bajo la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, dijo que las políticas del FTP de Hainan ayudan a crear una ruta comercial desde las materias primas del sudeste asiático, pasando por el procesamiento en Hainan, hasta la distribución en la China continental, posicionando a la isla como un centro que vincula los mercados nacionales e internacionales.

El lanzamiento de las operaciones aduaneras especiales a escala insular demuestra el compromiso de China con una apertura de alto nivel, impulsando tanto la economía nacional como el crecimiento global, añadió Huang.

