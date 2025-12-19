CGTN : la Chine ouvre davantage ses portes grâce aux opérations douanières spéciales à l’échelle de l’île menées dans la zone franche portuaire de Hainan

Les opérations douanières spéciales à l’échelle de l’île ont été officiellement lancées jeudi dans la zone franche portuaire (FTP) de Hainan, dans le sud de la Chine. CGTN a publié un article expliquant comment les politiques préférentielles du port inciteront de nouvelles entreprises à investir : en facilitant les flux transfrontaliers de marchandises et de facteurs de production, ces politiques positionneront en effet Hainan comme une plaque tournante clé reliant les marchés nationaux et internationaux.

PÉKIN, 19 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Chine a lancé jeudi dans le sud du pays des opérations douanières spéciales à l’échelle de l’île dans la zone franche portuaire de Hainan, la plus grande au monde en superficie, permettant ainsi une entrée plus libre des marchandises étrangères, un élargissement du régime de franchise de droits de douane et la mise en œuvre de mesures plus favorables aux entreprises.

Lors de la présentation d’un rapport d’activité sur la zone franche portuaire de Hainan début novembre, le président chinois Xi Jinping a salué ces opérations douanières spéciales comme une mesure historique qui s’inscrit dans la poursuite de l’ouverture de haut niveau et la promotion d’une économie mondiale ouverte. Il a plaidé pour de nouveaux efforts visant à faciliter davantage encore les flux transfrontaliers de facteurs de production et à créer un environnement commercial de premier ordre.

C’est en 2018 que l’idée de la mise en place d’une zone franche portuaire a été proposée pour la première fois. Depuis lors, de nombreuses mesures préférentielles – dont notamment l’exemption de droits de douane et un faible taux d’imposition sur les sociétés – ont été instaurées afin de concrétiser progressivement cette zone franche portuaire favorable aux entreprises.

À compter de jeudi, la part des produits en franchise de droits de douane au sein de la zone franche portuaire de Hainan passera de 21 % à 74 % tandis que le nombre d’articles exemptés de droits de douane passera quant à lui d’environ 1 900 à 6 637, couvrant ainsi la quasi-totalité des équipements de production et des matières premières.

Lan Zhenzhen, présidente des affaires publiques de L’Oréal pour l’Asie du Nord et la Chine, se montre optimiste quant à la croissance de l’entreprise suite à ce lancement effectué jeudi.

« En tant que plus grande zone franche pilote de Chine, la zone franche portuaire de Hainan abrite le plus grand magasin hors taxes au monde et constitue une destination commerciale mondiale majeure », a-t-elle déclaré. « À l’avenir, L’Oréal poursuivra ses investissements à Hainan afin de mieux servir les consommateurs du monde entier. »

Le conglomérat thaïlandais Charoen Pokphand (CP) Group est également déterminé à tirer parti de ces opportunités de développement.

Xue Zengyi, cadre du groupe CP en Chine, a déclaré que l’activité café du groupe bénéficiera de la politique de franchise de droits de douane de la zone franche portuaire sur les matières premières et auxiliaires, ce qui permettra de réduire les coûts d’importation de 8 % en termes de droits de douane et de 13 % en termes de TVA sur les grains de café vert.

Il a également indiqué que les grains de café importés peuvent entrer en Chine continentale en franchise de droits s’ils sont transformés à Hainan avec une valeur ajoutée d’au moins 30 %.

Créer une passerelle entre la Chine et les marchés mondiaux

Ce seuil de 30 % est l’une des autres mesures clé qui ont été mises en place ces dernières années par la zone franche portuaire de Hainan. Cette mesure permet en effet aux entreprises de s’approvisionner en matières premières à l’échelle mondiale, d’y ajouter de la valeur localement, puis de vendre leurs produits finis sur le marché chinois en franchise de droits.

L’entreprise Hainan Weili Medical Technology, un important fournisseur mondial de cathéters, a ainsi bénéficié de droits de douane réduits depuis qu’elle est devenue, début 2023, la première entreprise pilote de Hainan pour la transformation de dispositifs médicaux et les opérations à valeur ajoutée, alors qu’auparavant elle s’approvisionnait principalement en matières premières en Asie du Sud-Est.

Son directeur, He Yongshen, a déclaré que l’entreprise avait économisé plus de 4 millions de yuans (soit environ 567 920 dollars) de droits de douane depuis 2023 grâce à la vente de produits à valeur ajoutée sur le marché continental chinois. Grâce à ces réductions de coûts, a-t-il ajouté, l’entreprise a pu investir davantage dans la R&D et le développement de ses marchés.

Mais Hainan Weili Medical Technology n’est pas la seule entreprise à profiter de ces changements, car les politiques préférentielles ont attiré un nombre croissant d’investisseurs à Hainan. Au cours des cinq dernières années, les investissements directs étrangers réalisés par 176 pays et régions à Hainan n’ont cessé d’augmenter pour atteindre un montant total de 9,78 milliards de dollars, soit une croissance annuelle de 97 %.

Feng Fei, secrétaire du Comité provincial du Parti communiste chinois à Hainan, a souligné la position unique de cette province insulaire, qui relie l’immense marché intérieur de 1,4 milliard d’habitants au marché de l’Asie du Sud-Est, fort de près de 700 millions de consommateurs.

Faisant écho à Feng Fei, Huang Hanquan, directeur de la Chinese Academy of Macroeconomic Research relevant de la National Development and Reform Commission, a déclaré que les politiques de la zone franche portuaire de Hainan contribuent à créer une route commerciale reliant les matières premières d’Asie du Sud-Est à la distribution sur le continent via leur transformation à Hainan, faisant ainsi de l’île une plaque tournante entre les marchés nationaux et internationaux.

Le lancement d’opérations douanières spéciales à l’échelle de l’île témoigne de l’engagement de la Chine en faveur d’une ouverture de haut niveau qui vise à stimuler à la fois l’économie nationale et la croissance mondiale, a-t-il ajouté.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-18/China-launches-island-wide-special-customs-operations-in-Hainan-FTP-1Jc62vV8qJ2/p.html