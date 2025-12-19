CGTN: כיצד סין פותחת את שעריה לרווחה עם פעולות מכס מיוחדות ברחבי האי ב-FTP של היינאן

פעולות המכס המיוחדות ברחבי האי בנמל הסחר החופשי של היינאן (FTP) בדרום סין הושקו רשמית ביום חמישי. CGTN פרסמה מאמר המדגיש כיצד מדיניות ההעדפה של הנמל תעודד עוד יותר השקעות עסקיות, תקל על זרימות חוצות גבולות של סחורות וגורמי ייצור, ותמקם את היינאן כמרכז מרכזי המחבר בין שווקים מקומיים ובינלאומיים.

סין השיקה ביום חמישי פעולות מכס מיוחדות ברחבי האי בנמל הסחר החופשי (FTP) בהיינאן שבדרום סין, שהוא ה-FTP הגדול בעולם מבחינת שטח, מה שמאפשר כניסה חופשית יותר של סחורות מחו"ל, והרחיבה את כיסוי המכס ללא מכסים וצעדים ידידותיים יותר לעסקים.

כששמע דו"ח עבודה על ה-FTP בתחילת נובמבר, נשיא סין שי ג'ינפינג שיבח את פעולות המכס המיוחדות כמהלך מכונתי להרחבת פתיחות ברמה גבוהה ולקדם כלכלה עולמית פתוחה. הוא קרא למאמצים להקל טוב יותר על זרימות חוצות גבולות של גורמי ייצור ולשאוף ליצירת סביבה עסקית מהשורה הראשונה.

הרעיון להקמת ה-FTP הוצע לראשונה בשנת 2018. מאז, הונהגו מדיניות מועדפת רבות – כולל קנייה פטורה ממכס ומס הכנסה נמוך לחברות – כדי להפוך את ה-FTP הידידותי לעסקים להתגבש בהדרגה.

החל מיום חמישי, חלקם של מוצרים ללא מכס ב-FTP של היינאן יזנק מ-21 אחוזים ל-74 אחוזים, כאשר מספר הפריטים הפטורים ממכס יגדל מכ-1,900 לכ-6,637, ומכסה כמעט את כל ציוד הייצור וחומרי הגלם.

לאן ג'נז'ן (Lan Zhenzhen), נשיא יחסי ציבור של לוריאל צפון אסיה וסין, אופטימי לגבי הצמיחה של החברה לאחר ההשקה ביום חמישי.

"כאזור הפיילוט הגדול ביותר לסחר חופשי בסין, Hainan FTP מאכלסת את החנות הגדולה ביותר בעולם הפטורה ממכס והיא יעד קניות עולמי מרכזי", אמר לאן. "בעתיד, לוריאל תמשיך להשקיע בהיינאן כדי לשרת טוב יותר את הצרכנים הגלובליים".

הקונגלומרט התאילנדי Charoen Pokphand (CP) Group גם הוא להוט לנצל את ההזדמנויות להתרחבות נוספת.

שואה זנגיי (Xue Zengyi), מנהל בכיר בסין מקבוצת CP, אמר כי עסקי הקפה של הקבוצה ייהנו ממדיניות הללו מכסים של ה-FTP על חומרי גלם וחומרי עזר, מה שיפחית את עלויות הייבוא ב-8 אחוזים במכס וב-13 אחוזים במס ערך מוסף על פולי קפה ירוקים.

שואה אמר כי פולי קפה מיובאים מחו"ל יכולים להיכנס לסין היבשתית ללא מכס אם הם מעובדים בהיינאן עם ערך מוסף של לפחות 30 אחוזים.

גישור בין סין לשווקים גלובליים

סף ה-30 אחוזים הוא מדיניות מרכזית נוספת שהנהיג ה-FTP בשנים האחרונות, ומאפשרת לחברות לרכוש חומרי גלם ברחבי העולם, להוסיף ערך מקומי ולמכור מוצרים מוגמרים לשוק היבשתית ללא מכס.

Hainan Weili Medical Technology, ספקית קטטרים עולמית מרכזית, חוותה הפחתות מכס מאז שהפכה לפיילוט הראשון של Hainan לעיבוד מכשירים רפואיים ותפעול ערך מוסף בתחילת 2023, ולפני כן רכשה את רוב חומרי הגלם מדרום מזרח אסיה.

הוא יונגשן (He Yongshen), ראש החברה, אמר כי חסכו מעל 4 מיליון יואן (כ-567,920 דולר) במכסים מאז 2023 על ידי מכירת מוצרים בעלי ערך מוסף לשוק היבשתי. עם הפחתות עלויות אלו, החברה תוכל להשקיע יותר במחקר ופיתוח ובהרחבת השוק, הוסיף.

החברה שלו אינה היחידה שנהנית מהשינויים, שכן מדיניות מועדפת משכה מספר הולך וגדל של משקיעים להיינאן. בחמש השנים האחרונות, ההשקעה הזרה הישירה בהיינאן הגיעה ל-9.78 מיליארד דולר, וצמיחה שנתית של 97 אחוזים, עם השקעות מ-176 מדינות ואזורים.

פנג פיי (Feng Fei), מזכיר הוועדה המחוזית של המפלגה הקומוניסטית של סין בהיינאן, הדגיש את מעמדה הייחודי של מחוז האי בקישור השוק המקומי העצום של 1.4 מיליארד תושבים לשוק דרום-מזרח אסיה עם כמעט 700 מיליון תושבים.

בהמשך לפנג, הואנג האנקואן (Huang Hanquan), ראש האקדמיה הסינית למחקר מקרו-כלכלי תחת ועדת הפיתוח והרפורמה הלאומית, אמר כי מדיניות ה-FTP של היינאן מסייעת ליצור נתיב סחר מחומרי גלם בדרום-מזרח אסיה דרך עיבוד בהיינאן ועד להפצה יבשתית, וממקמת את האי כמרכז המקשר בין שווקים מקומיים ובינלאומיים.

השקת פעולות מכס מיוחדות ברחבי האי מדגימה את מחויבותה של סין לפתיחות ברמה גבוהה, המקדמת הן את הכלכלה המקומית והן את הצמיחה העולמית, הוסיף הואנג.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-18/China-launches-island-wide-special-customs-operations-in-Hainan-FTP-1Jc62vV8qJ2/p.html

