CGTN: Cara Tiongkok membuka lebar gerbang perdagangan dengan operasi bea cukai khusus di seluruh pulau di Hainan FTP

Operasi bea cukai khusus di seluruh pulau di Hainan Free Trade Port (FTP) di Tiongkok selatan secara resmi diluncurkan pada hari Kamis. CGTN menerbitkan artikel yang menyoroti bagaimana kebijakan preferensial pelabuhan tersebut akan semakin mendorong investasi bisnis, memfasilitasi pergerakan barang dan faktor produksi lintas negara, dan memosisikan Hainan sebagai pusat penting yang menghubungkan pasar domestik dan internasional.

BEIJING, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pada hari Kamis, Tiongkok meluncurkan operasi bea cukai khusus di seluruh pulau di Hainan Free Trade Port (FTP), Tiongkok, FTP terbesar di dunia berdasarkan area. Operasi ini memungkinkan masuknya barang-barang luar negeri, cakupan nol tarif yang diperluas, dan langkah-langkah yang ramah bisnis lainnya.

Mendengar laporan kerja tentang FTP pada awal November, Presiden Tiongkok Xi Jinping memuji operasi bea cukai khusus tersebut sebagai langkah penting untuk memperluas pembukaan pasar dengan standar tinggi dan mendorong perekonomian dunia yang terbuka. Presiden Xi menyerukan upaya untuk menyempurnakan fasilitas pergerakan faktor produksi lintas negara dan berupaya menciptakan lingkungan bisnis kelas utama.

Gagasan untuk mendirikan FTP pertama kali diajukan pada tahun 2018 silam. Sejak itu, berbagai kebijakan preferensial – yang meliputi belanja bebas bea dan pajak penghasilan perusahaan rendah – telah diperkenalkan untuk membentuk FTP menjadi lokasi yang ramah bisnis.

Dimulai pada hari Kamis, tarif untuk produk nol tarif di Hainan FTP akan meningkat dari 21 persen ke 74 persen, dengan jumlah item bebas tarif yang bertambah dari sekitar 1.900 menjadi 6.637 yang meliputi hampir semua produksi perlengkapan dan bahan baku.

Lan Zhenzhen, presiden urusan publik untuk L'Oréal Asia Utara dan Tiongkok, merasa optimis tentang pertumbuhan perusahaan setelah peluncuran pada hari Kamis.

"Sebagai zona percontohan perdagangan bebas terbesar di Tiongkok, Hainan FTP menaungi satu toko bebas bea terbesar di dunia dan merupakan destinasi belanja global terkemuka," ungkap Lan. "Ke depannya, L'Oréal akan terus berinvestasi di Hainan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi konsumen global.”

Charoen Pokphand (CP) Group, perusahaan konglomerat dari Thailand, juga tidak sabar untuk memanfaatkan peluang ekspansi yang lebih luas.

Xue Zengyi, eksekutif dari CP Group untuk Tiongkok, menyatakan bahwa bisnis kopi grup tersebut akan meraup keuntungan dari kebijakan nol tarif FTP pada bahan baku dan bahan penting, sehingga mengurangi biaya impor sebesar 8 persen dalam tarif dan 13 persen dalam PPN untuk biji kopi mentah.

Xue menyatakan bahwa biji kopi yang diimpor dari luar negeri dapat masuk ke Tiongkok daratan tanpa dipungut tarif jika biji kopi ini diproses di Hainan dengan setidaknya 30 persen pertambahan nilai.

Menjembatani Tiongkok dan pasar global

Ambang batas 30 persen adalah kebijakan penting lain yang diperkenalkan oleh FTP dalam beberapa tahun terakhir, yang memungkinkan perusahaan untuk mengambil sumber bahan mentah secara global, menambahkan nilai secara lokal, dan menjual produk jadi ke pasar daratan utama bebas bea.

Hainan Weili Medical Technology, penyedia kateter utama global, telah menikmati pengurangan tarif sejak menjadi perusahaan percontohan pertama Hainan untuk pemrosesan perangkat medis dan operasi pertambahan nilai pada awal 2023. Mereka sebelumnya mengambil sumber bahan mentah dari Asia Tenggara.

He Yongshen, pimpinan perusahaan ini, menyatakan bahwa mereka telah menghemat lebih dari 4 juta yuan (sekitar $567.920) dalam tarif sejak 2023 dengan menjual produk bernilai tambah pada pasar daratan utama. Dengan pengurangan biaya ini, perusahaan dapat menginvestasikan lebih banyak dalam ekspansi Litbang dan pasar, tambahnya.

Perusahaannya tidak sendirian dalam meraup keuntungan dari perubahan ini, karena kebijakan preferensial telah memikat lebih banyak investor ke Hainan. Selama lima tahun terakhir, investasi asing langsung di Hainan telah mencapai $9,78 miliar dan berkembang dengan laju pertumbuhan tahunan sebesar 97 persen, dengan investasi dari 176 negara dan wilayah.

Feng Fei, sekretaris Komite Provinsi Hainan dari Partai Komunis Tiongkok, menggarisbawahi posisi unik provinsi pulau tersebut dalam menyatukan pasar domestik yang luas yang terdiri dari 1,4 miliar penduduk dengan pasar Asia Tenggara dengan hampir 700 juta orang.

Echoing Feng, Huang Hanquan, pimpinan Chinese Academy of Macroeconomic Research di bawah National Development and Reform Commission, berkata bahwa kebijakan Hainan FTP membantu menciptakan rute perdagangan dari bahan baku di Asia Tenggara melalui pemrosesan di Hainan hingga distribusi di daratan utama, sehingga menempatkan pulau ini sebagai lokasi pusat yang mengbubungkan pasar domestik dan internasional.

Peluncuran operasi bea cukai khusus di seluruh pulau menunjukkan komitmen Tiongkok terhadap keterbukaan berstandar tinggi yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi domestik dan global, tambah Huang.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-18/China-launches-island-wide-special-customs-operations-in-Hainan-FTP-1Jc62vV8qJ2/p.html