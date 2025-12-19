CGTN: 中国、海南自由貿易港における島全体での特別通関業務により、門戸をさらに開放

中国南部の海南自由貿易港 (FTP) における島全体での特別通関業務が、木曜日に正式に開始された。 CGTNは、同港の優遇政策がいかに事業投資をさらに刺激し、物品や生産要素の国際的な流れを促進し、海南を国内外の市場を結ぶ重要な拠点として位置づけるかを強調する記事を発表した。

北京発, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中国は木曜日に、面積で世界最大の自由貿易港 (FTP) である海南自由貿易港において、島全体を対象とした特別税関業務を開始した。これにより、海外商品のより自由度の高い輸入が認められ、ゼロ関税対象範囲の拡大と、事業に有利な施策が拡充される。

11月初旬にFTPに関する取り組みについての報告を聴取した習近平 (Xi Jinping) 国家主席は、特別通関業務を「高水準の開放拡大と開放的な世界経済の促進に向けた画期的な措置」と称賛した。 習国家主席は、生産要素の越境流動をより円滑化し、一流のビジネス環境の構築に努めるよう呼びかけた。

FTP設立構想は、2018年に初めて提唱された。 それ以来、免税ショッピングや低法人所得税など、複数の優遇政策が導入され、事業に有利なFTPが徐々に形作られてきた。

木曜日から、海南FTPにおける関税ゼロ商品の占める割合は21%から74%に急増し、関税ゼロの品目は約1,900品目から6,637品目に拡大し、ほぼ全ての生産装置と原材料が対象となる。

ロレアル北アジア・中国 (L'Oréal North Asia and China) の広報担当プレジデントであるラン・ゼンゼン (Lan Zhenzhen) 氏は、今週木曜日の開始後の同社の成長を有望視している。

ラン氏は次のように述べている。「中国最大の自由貿易試験区である海南FTPには、世界最大の単一免税店があり、主要なグローバルショッピング拠点になっています。 今後もロレアルは海南への投資を継続し、世界中の消費者の皆さまにより良いサービスを提供していきます。」

タイの複合企業チャロン・ポカパン (Charoen Pokphand: CP) グループも、さらなる拡大の機会を活用することに熱意を抱いている。

CPグループの中国担当幹部、シェ・ゼンギ (Xue Zengyi) 氏は、同グループのコーヒー事業が、FTPの原料・補助材料に対する関税ゼロ政策の恩恵を受け、生豆の輸入コストが関税で8%、付加価値税で13%削減されると述べた。

シェ氏によると、海外から輸入したコーヒー豆は、海南で付加価値が30%以上になるよう加工すれば、中国本土へ無税で搬入できるという。

中国と世界市場をつなぐ

この30%の閾値はFTPが近年導入したもう一つの重要政策であり、企業は世界中から原材料を調達し、現地で価値を付加し、完成品を無税で本土市場に販売することができる。

世界的なカテーテル大手サプライヤーであるハイナン・ウェイリ・メディカル・テクノロジー (Hainan Weili Medical Technology) は、以前原材料の大半を東南アジアから調達しており、2023年初頭に海南初の医療機器加工・付加価値事業パイロット企業に指定されて以来、関税削減の恩恵を受けている。

同社の責任者であるヘ・ヨンシェン (He Yongshen) 氏は、2023年以降、付加価値製品を本土市場に販売することで400万元 (約56万7,920ドル、約8,840万円) 以上の関税を節約できたと述べた。 これらのコスト削減により、同社は研究開発や市場拡大への投資を増額できると同氏は付け加えた。

このような変化から同社だけが恩恵を受けているわけではなく、優遇政策により海南により多くの投資家が集まっている。 過去5年間で海南への外国直接投資は97億8,000万ドル (約1兆5,000億円) に達し、年間97%の成長率を示し、投資元は176の国・地域に及ぶ。

中国共産党海南省委員会書記の馮飛 (Feng Fei) 氏は、海南島が14億人の巨大な国内市場と約7億人の東南アジア市場を結ぶ独自の位置にあることを強調した。

国家発展改革委員会傘下の中国マクロ経済研究院院長、黄漢権 (Huang Hanquan) 氏は、馮氏の発言に呼応し、海南FTPの政策が東南アジアの原材料を海南で加工して中国本土に流通させる貿易ルートの構築に役立ち、海南が国内外市場を結ぶハブとして位置づけられていると述べた。

黄氏はさらに、島全体での特別通関業務の開始は、高水準の開放を推進する中国の決意を示しており、国内経済と世界経済の両方の成長を促進すると付け加えた。

https://news.cgtn.com/news/2025-12-18/China-launches-island-wide-special-customs-operations-in-Hainan-FTP-1Jc62vV8qJ2/p.html