CGTN: Cara China memperluas keterbukaan melalui operasi khas kastam seluruh pulau di Hainan FTP

Operasi khas kastam seluruh pulau di Hainan Free Trade Port (FTP) di selatan China telah dilancarkan secara rasmi pada hari Khamis. CGTN menerbitkan sebuah artikel yang menyerlahkan bagaimana dasar keutamaan pelabuhan tersebut akan merangsang lagi pelaburan perniagaan, memudahkan aliran rentas sempadan barangan dan faktor pengeluaran, serta meletakkan Hainan sebagai hab utama yang menghubungkan pasaran domestik dan antarabangsa.

BEIJING, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- China telah melancarkan operasi khas kastam di seluruh pulau di Hainan Free Trade Port (FTP) di selatan China pada hari Khamis. Pelabuhan tersebut merupakan FTP terbesar di dunia dari segi keluasan, sekali gus membolehkan kemasukan barangan luar negara dengan lebih bebas, serta memperluas liputan sifar tarif dan langkah mesra perniagaan.

Ketika mendengar laporan kerja mengenai FTP pada awal November, Presiden China Xi Jinping menyifatkan operasi khas kastam itu sebagai langkah bersejarah untuk memperluas keterbukaan bertaraf tinggi serta mempromosikan ekonomi dunia yang terbuka. Beliau menyeru agar usaha dipergiat bagi memudahkan aliran rentas sempadan faktor pengeluaran. Xi turut menekankan kepentingan mewujudkan persekitaran perniagaan bertaraf antarabangsa yang tertinggi.

Idea untuk penubuhan FTP pertama kali dicadangkan pada tahun 2018. Sejak itu, pelbagai dasar keutamaan – termasuk membeli‑belah bebas cukai dan kadar cukai korporat yang rendah – telah diperkenalkan bagi membolehkan FTP mesra perniagaan terbentuk secara beransur‑ansur.

Bermula Khamis, peratusan produk sifar tarif di Hainan FTP akan melonjak daripada 21 peratus kepada 74 peratus, dengan jumlah barangan bebas tarif meningkat daripada sekitar 1,900 kepada 6,637, merangkumi hampir semua peralatan pengeluaran dan bahan mentah.

Lan Zhenzhen, presiden hal ehwal awam bagi L'Oréal North Asia dan China, optimis terhadap pertumbuhan syarikat berikutan pelancaran pada hari Khamis.

“Sebagai zon perintis perdagangan bebas terbesar di China, Hainan Free Trade Port (FTP) merupakan lokasi bagi kedai bebas cukai tunggal terbesar di dunia dan destinasi membeli‑belah global utama,” kata Lan. “Pada masa hadapan, L'Oréal akan terus melabur di Hainan untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada pengguna global.”

Konglomerat Thailand Charoen Pokphand (CP) Group juga bersemangat untuk memanfaatkan peluang pengembangan selanjutnya.

Xue Zengyi, seorang eksekutif China dari CP Group, berkata perniagaan kopi kumpulan itu akan mendapat manfaat daripada dasar sifar tarif FTP ke atas bahan mentah dan bahan tambahan, sekali gus mengurangkan kos import sebanyak 8 peratus dalam tarif dan 13 peratus dalam cukai nilai tambah bagi biji kopi hijau.

Xue berkata biji kopi yang diimport dari luar negara boleh memasuki tanah besar China tanpa tarif jika diproses di Hainan dengan sekurang‑kurangnya 30 peratus nilai tambah.

Menghubungkan China dengan pasaran global

Ambang 30 peratus merupakan satu lagi dasar penting yang diperkenalkan oleh Hainan Free Trade Port (FTP) dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Dasar ini membolehkan syarikat memperoleh bahan mentah dari seluruh dunia, menambah nilai secara tempatan dan menjual produk siap ke pasaran tanah besar tanpa dikenakan tarif.

Hainan Weili Medical Technology, sebuah pembekal kateter utama di peringkat global, telah menikmati pengurangan tarif sejak awal tahun 2023 apabila ia menjadi perintis pertama Hainan dalam pemprosesan peranti perubatan dan operasi tambah nilai. Sebelum itu, syarikat ini memperoleh sebahagian besar bahan mentah dari Asia Tenggara.

He Yongshen, ketua syarikat tersebut, berkata sejak tahun 2023, mereka telah menjimatkan lebih daripada 4 juta yuan (kira-kira AS$567,920) dalam bentuk tarif dengan menjual produk tambah nilai ke pasaran tanah besar. Dengan pengurangan kos ini, syarikat berpeluang melabur lebih banyak dalam R&D dan pengembangan pasaran, tambah beliau.

Syarikat itu bukanlah satu‑satunya yang meraih manfaat daripada perubahan tersebut. Dasar keutamaan yang diperkenalkan telah menarik semakin ramai pelabur untuk melabur di Hainan. Sepanjang lima tahun lalu, pelaburan langsung asing di Hainan mencecah AS$9.78 bilion, berkembang pada kadar tahunan 97 peratus, dengan pelaburan dari 176 negara dan wilayah.

Feng Fei, Setiausaha Jawatankuasa Wilayah Hainan bagi Parti Komunis China, menyerlahkan kedudukan unik wilayah pulau itu. Ia berperanan menghubungkan pasaran domestik yang besar berjumlah 1.4 bilion orang dengan pasaran Asia Tenggara yang hampir mencecah 700 juta orang.

Seiring dengan pandangan Feng, Huang Hanquan, ketua Chinese Academy of Macroeconomic Research di bawah National Development and Reform Commission, berkata dasar‑dasar Hainan Free Trade Port (FTP) membantu mewujudkan laluan perdagangan baharu daripada bahan mentah Asia Tenggara melalui pemprosesan di Hainan sebelum pengedaran di tanah besar. Pulau itu sekali gus diposisikan sebagai hab yang menghubungkan pasaran domestik dan antarabangsa.

Pelancaran operasi khas kastam seluruh pulau menunjukkan komitmen China terhadap keterbukaan bertaraf tinggi. Langkah ini turut merangsang ekonomi domestik serta pertumbuhan global, tambah Huang.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-18/China-launches-island-wide-special-customs-operations-in-Hainan-FTP-1Jc62vV8qJ2/p.html