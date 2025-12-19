CGTN: Hoe China zijn deuren verder opent met speciale eilandbrede douaneregels voor Hainan FTP

De speciale eilandbrede douaneregels voor Hainan Free Trade Port (vrijehandelszone) in Zuid-China zijn donderdag officieel ingegaan. CGTN heeft een artikel gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe het preferentiële beleid van de haven bedrijfsinvesteringen verder zal stimuleren, grensoverschrijdende stromen van goederen en productiefactoren zal vergemakkelijken en Hainan zal positioneren als een belangrijke hub die binnenlandse en internationale markten met elkaar verbindt.

BEIJING, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- China is donderdag gestart met speciale eilandbrede douaneregels voor de Hainan Free Trade Port (FTP) in Zuid-China, de grootste FTP ter wereld qua oppervlakte, waardoor buitenlandse goederen vrijer kunnen worden ingevoerd, de dekking van het nultarief is uitgebreid en er meer bedrijfsvriendelijke maatregelen zijn genomen.

Na het horen van een werkverslag over de FTP begin november, prees de Chinese president Xi Jinping de speciale douaneregels als een mijlpaal in het uitbreiden van een hoogwaardige openstelling en het bevorderen van een open wereldeconomie. Hij riep op om meer te doen om de grensoverschrijdende stromen van productiefactoren beter te faciliteren en te streven naar een eersteklas ondernemingsklimaat.

Het idee om de FTP op te richten kwam voor het eerst ter sprake in 2018. Sindsdien zijn er meerdere preferentiële beleidsmaatregelen, waaronder belastingvrij winkelen en een lage vennootschapsbelasting, ingevoerd om de bedrijfsvriendelijke FTP geleidelijk vorm te geven.

Vanaf donderdag zal het aandeel van producten zonder invoerrechten van de Hainan FTP stijgen van 21 procent naar 74 procent, waarbij het aantal producten zonder invoerrechten zal toenemen van ongeveer 1900 naar 6637, wat bijna alle productieapparatuur en grondstoffen omvat.

Lan Zhenzhen, hoofd Public Affairs bij L'Oréal Noord-Azië en China, is optimistisch over de groei van het bedrijf na de lancering van de nieuwe regels op donderdag.

"Als grootste proefzone voor vrijhandel van China heeft Hainan FTP 's werelds grootste belastingvrije winkel en is het een belangrijke plek om te shoppen", zei Lan. "In de toekomst blijft L'Oréal investeren in Hainan om wereldwijde klanten nog beter van dienst te kunnen zijn."

Het Thaise conglomeraat Charoen Pokphand (CP) Group wil ook graag profiteren van de mogelijkheden voor verdere uitbreiding.

Xue Zengyi, een Chinese manager van de CP Group, zei dat de koffieactiviteiten van de groep zullen profiteren van het nulrechtbeleid van de FTP op grondstoffen en hulpstoffen, waardoor de importbelasting met 8 procent aan tarieven en 13 procent aan btw op groene koffiebonen worden verlaagd.

Xue zei dat koffiebonen die uit het buitenland worden geïmporteerd, zonder belasting het Chinese vasteland mogen binnenkomen als ze in Hainan worden verwerkt met een toegevoegde waarde van minstens 30 procent.

Een brug tussen China en wereldwijde markten

De drempel van 30 procent is een ander belangrijk beleid dat de FTP de laatste jaren heeft ingevoerd. Hierdoor kunnen bedrijven wereldwijd grondstoffen inkopen, lokaal waarde toevoegen en afgewerkte producten belastingvrij op de vastelandmarkt verkopen.

Hainan Weili Medical Technology, een grote wereldwijde leverancier van katheters, heeft te maken gehad met tariefverlagingen sinds het begin 2023 het eerste proefproject van Hainan werd voor de verwerking van medische hulpmiddelen en activiteiten met toegevoegde waarde. Voorheen haalde het bedrijf de meeste grondstoffen uit Zuidoost-Azië.

He Yongshen, het hoofd van het bedrijf, zei dat ze sinds 2023 meer dan 4 miljoen yuan (ongeveer $567.920) aan importbelasting hebben bespaard door producten met een hogere waarde te verkopen aan de Chinese markt. Met deze kostenbesparingen kan het bedrijf meer geld steken in onderzoek en ontwikkeling en het uitbreiden van de markt, zei hij erbij.

Zijn bedrijf is niet de enige die van de veranderingen profiteert, want dankzij het gunstige beleid komen er steeds meer investeerders naar Hainan. In de afgelopen vijf jaar bedroegen de directe buitenlandse investeringen in Hainan 9,78 miljard dollar, met een jaarlijkse groei van 97 procent, met investeringen uit 176 landen en regio's.

Feng Fei, secretaris van het Provinciaal Comité van de Communistische Partij van China in Hainan, benadrukte hoe belangrijk de eilandprovincie is om de enorme binnenlandse markt van 1,4 miljard mensen te verbinden met de Zuidoost-Aziatische markt met bijna 700 miljoen mensen.

In navolging van Feng zei Huang Hanquan, hoofd van de Chinese Academie voor Macro-economisch Onderzoek onder de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming, dat het beleid van de Hainan FTP helpt bij het creëren van een handelsroute van grondstoffen uit Zuidoost-Azië via verwerking in Hainan naar distributie op het vasteland, waardoor het eiland een knooppunt wordt dat de binnenlandse en internationale markten met elkaar verbindt.

De invoering van speciale eilandbrede douaneregels laat zien dat China zich inzet voor een hoogwaardige openstelling, wat zowel de binnenlandse economie als de wereldwijde groei een boost geeft, voegde Huang toe.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-18/China-launches-island-wide-special-customs-operations-in-Hainan-FTP-1Jc62vV8qJ2/p.html