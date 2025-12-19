CGTN: China Abre as Portas com Operações Alfandegárias Especiais em Toda a Ilha em Hainan FTP

As operações alfandegárias especiais em toda a ilha no Porto de Livre Comércio de Hainan (FTP), no sul da China, foram oficialmente lançadas na quinta-feira. A CGTN publicou um artigo destacando como as políticas preferenciais do irão estimular ainda mais o investimento empresarial, facilitar os fluxos transfronteiriços de mercadorias e fatores de produção, e posicionar Hainan como um importante centro de conexão entre os mercados doméstico e internacional.

PEQUIM, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A China lançou na quinta-feira operações alfandegárias especiais em toda a ilha no Porto de Livre Comércio (FTP) de Hainan, no sul da China, o maior FTP do mundo por área, permitindo a entrada mais livre de mercadorias do exterior, expandindo a cobertura de tarifas zero e medidas mais favoráveis aos negócios.

Ao ser informado sobre um relatório de trabalho sobre o FTP no início de novembro, o presidente chinês Xi Jinping elogiou as operações alfandegárias especiais como um movimento histórico para expandir a abertura de alto padrão e promover uma economia mundial aberta. Ele pediu a maior facilitação dos fluxos transfronteiriços de fatores de produção e criação de um ambiente de negócios de primeira linha.

A ideia de estabelecer o FTP foi proposta pela primeira vez em 2018. Desde então, várias políticas preferenciais – inclusive de compras isentas de impostos e baixo imposto de renda corporativo – foram introduzidas para tornar o FTP mais propício para que os negócios tomem forma gradualmente.

A partir de quinta-feira, a participação de produtos com tarifa zero no FTP de Hainan irá aumentar de 21% para 74%, com o número de itens livres de tarifas expandindo de cerca de 1.900 para 6.637, cobrindo quase todos os equipamentos de produção e matérias-primas.

Lan Zhenzhen, presidente de relações públicas da L'Oréal do norte da Ásia e da China, está otimista com o crescimento da empresa após o lançamento de quinta-feira.

"Como a maior zona piloto de livre comércio da China, o FTP de Hainan abriga a maior loja duty-free do mundo, sendo um importante destino de compras global", disse Lan. "No futuro, a L'Oréal continuará a investir em Hainan para melhor atender os consumidores globais."

O conglomerado tailandês Charoen Pokphand (CP) Group também está pronto para capitalizar as oportunidades de expansão.

Xue Zengyi, executivo do CP Group da China, disse que a empresa de café do grupo se beneficiará da política de tarifa zero do FTP sobre matérias-primas e auxiliares, reduzindo os custos de importação em 8% nas tarifas e 13% no imposto sobre valor agregado sobre grãos de café verde.

Xue disse que os grãos de café importados do exterior podem entrar na China continental sem tarifas se forem processados em Hainan com pelo menos 30% de valor agregado.

Ponte entre a China e os mercados globais

O limite de 30% é outra política fundamental introduzida pelo FTP nos últimos anos, permitindo que as empresas adquiram matérias-primas de todo o mundo, agreguem valor localmente e vendam produtos acabados no mercado continental com isenção de impostos.

A Hainan Weili Medical Technology, um importante fornecedor global de catéteres, vem observando reduções tarifárias desde que se tornou o primeiro piloto de Hainan para processamento de dispositivos médicos e operações de valor agregado no início de 2023, anteriormente fornecendo a maioria das matérias-primas do Sudeste Asiático.

He Yongshen, chefe da empresa, disse que eles economizaram mais de 4 milhões de yuans (cerca de US$ 567.920) em tarifas desde 2023 com a venda de produtos de valor agregado para o mercado continental. Com essas reduções de custos, a empresa pode investir mais em P&D e expansão de mercado, disse ele.

Sua empresa não está sozinha em se beneficiar das mudanças, já que as políticas preferenciais atraíram um número crescente de investidores para Hainan. Nos últimos cinco anos, o investimento estrangeiro direto em Hainan atingiu US $ 9,78 bilhões, com aumento a anual de 97%, com investimentos de 176 países e regiões.

Feng Fei, secretário do Comitê Provincial de Hainan do Partido Comunista da China, destacou a posição única da província insular ao vincular o vasto mercado interno de 1,4 bilhão de pessoas ao mercado do Sudeste Asiático com quase 700 milhões de pessoas.

Concordando com Feng, Huang Hanquan, chefe da Academia Chinesa de Pesquisa Macroeconômica da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, disse que as políticas do FTP de Hainan ajudam a criar uma rota comercial para as matérias-primas do Sudeste Asiático, passando pelo processamento de Hainan até a distribuição continental, posicionando a ilha como um centro de conexão dos mercados doméstico com o internacional.

O lançamento das operações alfandegárias especiais em toda a ilha é um exemplo do compromisso da China com a abertura de alto padrão, que impulsiona tanto a economia doméstica quanto o crescimento global, disse Huang.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-18/China-launches-island-wide-special-customs-operations-in-Hainan-FTP-1Jc62vV8qJ2/p.html