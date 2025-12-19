Keskisuomalainen Oyj:n taloudellinen ja kestävyyttä koskeva tiedottaminen sekä varsinainen yhtiökokous vuonna 2026

Keskisuomalainen Oyj, tulosjulkistamisajankohdat, pörssitiedote, 19.12.2025 klo 16.30

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2025 julkaistaan 26.2.2026.

Osakkeenomistajien ehdotukset Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle tulee ilmoittaa Keskisuomalainen Oyj:lle 4.3.2026 mennessä.

Keskisuomalainen Oyj:n vuosiraportointi vuodelta 2025, mikä sisältää hallituksen toimintakertomuksen sisältäen kestävyysselvityksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportin julkaistaan viikolla 13, mikä alkaa 23.3.2026.

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Jyväskylässä 24.4.2026. Keskisuomalainen Oyj:n hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Mahdollinen osingonmaksupäivä on 6.5.2026. Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokous päättää osingonmaksupäivästä.

Keskisuomalainen Oyj:n puolivuosikatsaus vuodelta 2026 julkaistaan 27.8.2026.

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

