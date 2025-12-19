BEN wurde in Portugal geboren und wird nun durch Europa gefahren

MATOSINHOS, Portugal, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BEN hat heute nach einem langwierigen und anspruchsvollen Verfahren bei IDIADA (in Spanien) die Typgenehmigungsbescheinigung der Europäischen Union erhalten und kann nun in ganz Europa gefahren werden.

BEN wurde von CEiiA entwickelt und ist das erste Elektroauto seiner Art, das einen Wandel im europäischen Automobilsektor darstellt – weg von traditionellen Automobilherstellern hin zu Mobilitätsanbietern. Basierend auf einer erschwinglichen Karosserie und einer innovativen digitalen Plattform außerhalb des Fahrzeugs (Hightech-Software-Ebene) ermöglicht BEN eine nahtlose Verbindung mit anderen Fahrzeugen und Nutzern und unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen und neuen Geschäftsmodellen. BEN wurde entwickelt, um Software überall und jederzeit zu integrieren, und nutzt modernste Technologien, um kontinuierliche Innovationen im Fahrzeug zu ermöglichen.

Und das Modell soll als Dienstleistung genutzt und gehandelt werden. Es handelt sich um das erste Elektroauto mit einem CO₂-Emissionszähler, das in der Lage ist, die während der Produktion entstandenen CO₂-Emissionen über seine gesamte Lebensdauer hinweg durch die AYR-Technologie (Gewinner des Europäischen Bauhaus-Preises 2021) auszugleichen.

BEN ist ein Ergebnis des Wiederaufbau- und Resilienzplans (RRP), der von IAPMEI verwaltet wird. Es ist Teil der Be.Neutral Agenda, geleitet von NOS und unter Beteiligung von 40 Partnern, darunter CEiiA und acht Gemeinden in Nordportugal, mit besonderem Schwerpunkt auf Guimarães, das 2026 die Europäische Umwelthauptstadt sein wird.

„Mit BEN ist Portugal nun ein europäischer (Mobilitäts-)Hersteller. Wir haben BEN als Europas Antwort auf ein neues integratives Sozialmodell entwickelt, das auf erschwinglicheren, kleineren und nachhaltigeren Elektroautos basiert. BEN steht daher im Einklang mit der Initiative 'Kleine und erschwingliche Elektroautos', die von der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, ins Leben gerufen wurde, mit dem Ziel, ein europäisches Auto der Zukunft zu entwickeln“, erklärt Helena Silva, Vorstandsmitglied und CTO von CEiiA.

Die erste Phase der Entwicklung des BEN ist nun mit der Typgenehmigungsbescheinigung abgeschlossen, die die Produktion einer ersten Serie von Elektroautos in der BEN-Werkstatt von CEiiA in Matosinhos ermöglicht. Die nächste Phase umfasst die Herstellung von Serien von Elektroautos in Sonderausführung, die für verschiedene geplante Anwendungen angepasst sind. In diesem Zeitraum werden auch die Produktentwicklung fortgesetzt und die Pilotproduktionsanlage von BEN weiterentwickelt, deren Kapazität bei 200 Einheiten pro Jahr liegt.

Im Jahr 2026 werden weitere Produktionsstätten in Portugal und in ganz Europa errichtet. Derzeit finden Verhandlungen statt, um bis 2030 eine dezentrale Produktion von 20.000 Einheiten pro Jahr zu erreichen, wobei die Preise bei 8.000 Euro beginnen sollen.

